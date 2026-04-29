MagicLab Robotics於硅谷發布具身智能願景，全球業務拓展至50國

作為一家在硬件和軟件上均擁有全棧自研技術的具身智能公司，MagicLab已構建起覆蓋人形機器人和四足機器人的完備產品生態。其產品矩陣涵蓋通用任務機器人及工業級、消費級系統，廣泛應用於生產制造、商業服務、家庭生活等場景，全球規模化部署持續推進。

舊金山2026年4月29日 /美通社/ -- 全球具身智能領域先鋒企業MagicLab Robotics今日在硅谷舉辦全球具身智能峰會(Global Embodied Intelligence Summit)，發布新一代產品矩陣。本次展出的產品包括公司全新基礎世界模型Magic-Mix、高端靈巧手H01，以及專為無縫融入現實場景應用打造的旗艦人形機器人MagicBot X1。

峰會上，MagicLab還公布了其長期增長軌跡，目標是依托具身智能大規模商業化，到2036年實現年收入140億美元。在其「共創1000計劃」(Co-Create 1000 Initiative)框架下，該公司已與多家硅谷人工智能公司建立戰略合作，包括Openmind、PrismaX AI、Cosmicbrain AI、Physis。未來五年，MagicLab計劃投資10億美元，打造一個專屬機器人開發者生態，支持二次開發，並培育一個全球合作伙伴與開發者網絡。

機器人應用方面，MagicLab已搭建覆蓋醫療健康服務、工業制造、檢測安防、智能引導、公共安全、智能物流、賽事演藝、科研教育、家庭生活九大核心場景的多元化解決方案矩陣。