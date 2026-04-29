高陞集團及附屬公司協辦HKSREC太空智能創新主題活動

佈局航天產業 助港發展「太空經濟」

高陞集團主席兼行政總裁高黎雄博士（左三）、高陞航天旗下重點項目「香港航天科技教育學院」聯合創辦人高俊熙先生（右二）與一眾政府高層代表及專家學者共同主禮「京滬港『航天智能』創新平台」啟動儀式

香港 - 2026年4月29日 -（上市編號：1283.HK，下稱「」或「本集團」）欣然宣佈，本集團及旗下全資附屬公司—協辦之「智領太空 逐夢未來」太空智能創新主題活動（「活動」），已於今日（29日）假香港科學園高錕會議中心（金蛋）圓滿舉行。是次活動由「香港太空機械人與能源中心」（HKSREC，「中心」）主辦。該中心成立於香港特別行政區政府推行的 InnoHK 創新香港研發平台之下，並由香港科技大學（科大）牽頭。本次活動亦獲得創新科技署、InnoHK及香港科學園擔任活動支持單位。本集團及旗下全資附屬公司之重點項目—「香港航天科技教育學院」（HKATA）共同擔任協辦單位，全力支持是次太空智能創新主題活動。活動邀請多位重磅嘉賓到場，其中包括多位政府高層官員代表、中國空間科學學會理事長吳季教授、國際月球探測工作組執行主任及探月者協會主席Bernard Foing教授、香港科技大學副校長（大學拓展）吳宏偉教授等。此外，活動邀得眾多海內外航天科學家、學術領袖及業界先驅，共同探討太空智能技術的發展路徑，以及香港在國家探月任務中的戰略角色。活動亦首度公開亮相香港太空機械人與能源中心正研發之多功能月面作業機械人，以及正式啟動「京滬港『航天智能』創新平台」，為後續技術協作與成果轉化提供跨地域支撐。本集團主席兼行政總裁受邀參與「京滬港『航天智能』創新平台」啟動儀式，及於專家對話環節中就「香港—內地航天創新合作」的獨特優勢及前景發表真知灼見，獲得與會嘉賓高度評價。高陞集團瞄準國家「十五五」商業航天建設之萬億新賽道，業務升級率先投資香港首家以航天科技為核心的專業教育機構—「香港航天科技教育學院」。高陞集團堅持力求創新，以科技改善人類福祉。本集團憑藉早前創立「香港理工大學 — 高陞集團元宇宙+ 聯合實驗室」之成功經驗，積極融入國家商業航天發展大局，並將尋求與更多的國內外商業航天機構合作，佈局商業航天新業務。當前全球航天經濟正進入高速增長期。根據研究機構衛星產業協會(SIA)及前瞻產業研究院預測，2030年內地商業航天產業市場規模將達8萬億元人民幣。「十五五」規劃綱要更首次將「航天強國」列為國家戰略目標，國家航天局亦明確指出加快載人航天、月球探測、行星探測及國家衛星互聯網等重大工程。航天產業正由國家工程走向市場化、構建商業航天產業鏈的新階段。特首政策組早前舉辦高層次「太空經濟」圓桌會議，指出香港可憑藉「超級聯繫人」與「超級增值人」的獨特角色，在國家航天產業「有序出海」過程中發揮國際金融、專業服務及風險管理樞紐功能。特首政策組組長黃元山博士強調，國家航天強國建設對香港「不僅是單一行業機遇，而是一個參與全產業鏈的重大戰略機遇」。本集團作為是次活動的主要協辦單位，一直緊貼國家政策方向，率先以高陞航天科技有限公司為旗艦，佈局太空經濟。集團不僅響應香港特區政府首次以主導角色參與「嫦娥八號」探月任務的歷史契機，更透過旗下附屬高陞航天之重點項目——「香港航天科技教育學院」，支持培育青年航天人才，推動香港成為區域太空創新樞紐。本集團將繼續發揮產學研協同優勢，深度融入國家航天強國建設，助力香港在太空經濟商業航天新時代中扮演關鍵角色。表示︰「是次贊助標誌着本集團創科戰略邁入新里程。太空經濟數據化與智能化趨勢，與我們在機電工程及智慧城市領域積累的技術根基高度契合。本集團將加快推動科研成果轉化，推動智慧城市技術與太空經濟對接，為香港參與國家航天事業貢獻力量。」