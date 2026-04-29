中銀香港開展「退優‧新活」 謝寧談「退優」智慧

人生下半場是「優質的延續」 提早策劃實現跨代財富

(由左至右) 岑良先生、謝寧女士、中銀香港個人金融產品部總經理周國昌先生、中銀香港副總裁陳文先生、中銀香港個人金融及財富管理部總經理盧慧敏女士、中銀人壽營運總監陳紹樂先生、康訊生物分析有限公司創辦人兼董事徐仲鍈教授

中銀香港副總裁陳文先生為「退優‧新活」啟動禮致歡迎辭

(由左至右) 謝寧女士、中銀香港個人金融產品部總經理周國昌先生、中銀香港副總裁陳文先生、中銀香港個人金融及財富管理部總經理盧慧敏女士、中銀人壽營運總監陳紹樂先生.

中銀香港 個人金融及財富管理部副總經理(本地客層) 溫晞文女士及謝寧女士

香港 - 2026年4月29日 - 當傳統的「退休」觀念逐漸被重新定義，昔日港姐冠軍、現任企業家「曲奇皇后」謝寧女士，展開優雅的人生下半場。早前，謝寧出席由中銀香港於中銀大廈所舉辦的「退優‧新活」啟動禮並作分享，指人生的高峰期不應受年齡限制，在她看來，保持年輕活力的核心秘訣並非在於停下腳步，而是在於時刻保持「選擇的能力」—— 這種富有選擇的生活方式、挑戰新事物的優雅底氣，正源於她及早對人生下半場展開的策略性部署。步入60歲的人生里程碑，謝寧並未視之為事業的終點，反而將其看作是解鎖嶄新夢想的契機。她提出「退優」而非單純「退休」的哲學，主張人生下半場應是優質生活的延伸，以及個人價值的深度再造。謝寧坦言，現時能保持活躍與投入，源於她深信一個真正豐盛的人生，必須在追求個人成就感的同時，兼顧個人財富與健康的自主。她強調，提早進行資產配置，不僅是為了實現夢想，更是為了確保自己在人生下半場能獨立自主，不成為下一代的負擔，這才是對家人最負責任的守護 。對於如謝寧般的成功人士而言，財務穩健早已超越基本需求，轉化為一種身份象徵，及對未來的選擇權。為了確保這份選擇權能持續運轉，她建議夥拍可靠及專業的團隊。中銀香港為特選客戶量身打造「退優‧新活」，透過專業團隊的戰略佈局，將被動資產轉化為穩定的現金流，讓客戶在開啟人生新階段時，依然擁有最堅實的後盾。更重要的是，成功人士尤為看重精神與物質的雙重延續，中銀香港提供的全面人壽保障與財富解決方案，能協助客戶將個人的生活哲學與財富智慧，更有條理地傳承予下一代，讓這份家族守護能跨越時間，成就長久的繁榮。謝寧深知，健康是人生下半場最具價值的「策略投資」。她分享道，在現階段最不應節省的開支，便是對身心靈的滋養。為了守護這份活力，中銀香港特別強化了「顧健康」與「顧生活」的維度。透過夥拍港安醫療中心提供的「MindWell」星級體檢，涵蓋腦健康與睡眠管理，協助客戶保持與時代同步的敏銳感。隨著跨境旅居成為新趨勢，「旅‧心活」旅居體驗計劃更讓客戶能打破地域疆界，探索生命無限可能的「心靈啟程」，配合 BoC Pay+ 的跨境支付便利，真正實現生活無界。「退優」不僅是一項財富規劃，更是一種對生活品質絕不妥協的生活態度。中銀香港「退優‧新活」以「健康為首、生活為徑、財富為翼」為主軸，伴隨每一位如謝寧般的成功人士，在人生高峰處再次起飛。這不僅是為了打造一段悅己的精彩時光，更是為了策劃一份跨越世代的傳承篇章。