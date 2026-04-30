美高梅中國公佈2026年第一季度業績

收益按年上升10%

每日中場博彩毛收入按年增長19% 創新高 香港2026年4月30日 /美通社/ -- 美高梅中國控股有限公司（「美高梅中國」或「本公司」；香港聯交所股份代號：2282）今天公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2026年3月31日止三個月（「本期間」）的未經審核節選財務數據。 本集團欣然見證澳門於第一季度訪澳旅客人數每日平均達124,599人次，按年上升14%。澳門博彩毛收入亦按年增長14%，每日中場博彩毛收入創疫情後新高。 美高梅中國淨收入按年增長10%至88億港元。整體日均博彩毛收入按年上升13%，日均中場博彩總收入（包括角子機）按年躍升19%，創歷史新高。 經調整 EBITDA按年增長 4%至25億港元。本集團貴賓賭枱贏率為2.5%，去年同期為3.5%。經調整EBITDA利潤率為28.0%（2025年第一季：29.6%）。 美獅美高梅收益按年上升10%至53億港元。經調整EBITDA為16億港幣，按年增長11%，經調整EBITDA利潤率則提升20個基點至30.5%。貴賓賭枱贏率為3.4%（2025年第一季：3.4%）。 澳門美高梅收益按年上升9%至34億港元。經調整EBITDA為 8.32億港元（2025年第一季：9.03億港元）。貴賓賭枱贏率為0.6% （2025年第一季：4.2%）。 美高梅中國整體博彩毛收入市場份額為15.4% （2025年第一季：15.7%）。估計中場博彩毛收入（包括角子機）市場份額上升至16.2%（2025年第一季：15.8%），貴賓博彩毛收入市場份額為佔10.2% （2025年第一季：15.4%）。 本期間酒店平均入住率為93.9%（2025年第一季：93.3%）。 美高梅中國保持穩健財務狀況。於2026年3月31日，集團總流動資金為約250億港元，包括銀行結餘及現金、以及循環信貸融通的可供動用借款額。

於本期間，美高梅中國再度榮膺《福布斯旅遊指南》七項五星殊榮，充分體現團隊堅定為賓客營造非凡體驗的承諾。今年，澳門美高梅更迎來第十一年蟬聯五星評級的里程碑，而澳門美高梅與美獅美高梅的水療品牌—「禪潺」，亦連續七年獲得五星殊榮。此外，美獅美高梅的「美藝」、「天樂閣」及「蜀道」餐廳，以及澳門美高梅的「金殿堂」餐廳，均連續第五年獲頒五星評級，印證美高梅持續於住宿、康體及餐飲服務方面精益求精。 本集團於2月慶祝新加坡著名餐飲品牌 「話匣子」（Chatterbox Café）於澳門美高梅正式開幕，為該品牌首次進駐澳門。「話匣子」擁有超過五十年的悠久歷史，糅合新加坡地道風味與現代烹飪技巧而享譽盛名。美高梅是次促成這個具代表性的國際品牌落戶澳門，不僅為本地饕客與訪澳旅客提供更多元的餐飲選擇，更進一步提升澳門的國際餐飲格局，助力鞏固「創意城市美食之都」的美譽。

本集團持續投放資源，強化自身競爭優勢，以推動未來增長。美獅美高梅已完成套房升級及高端博彩區翻新工程。全新天瑞套房共設約60間套房，並於五月黃金周前正式投入服務。 美高梅中國首席執行官馮小峰表示：「美高梅中國的卓越表現，體現我們深明顧客所需，同時亦彰顯團隊致力優化產品與服務，努力不懈為顧客打造極具吸引力的體驗。」 集團計劃翻新澳門美高梅的套房，以確保產品具備競爭力，切合客戶不斷演變的品味與喜好，進一步鞏固旗下酒店的互補定位，澳門美高梅為半島領先的酒店，而美獅美高梅銳意成為高端客戶的首選目的地。

馮小峰續說：「我們致力為賓客帶來更多獨特且多元的綜合體驗，並透過履行特許經營承諾，推動澳門發展成為全球多元化的旅遊目的地。」 關於美高梅中國控股有限公 司

美高梅中國控股有限公司(香港交易所股份代號 : 2282)，為大中華地區領先的娛樂場博彩度假酒店發展商、擁有者和運營商之一，是美高梅金殿超濠股份有限公司的控股公司，為六家持有澳門經營博彩業務特許權之企業之一。美高梅金殿超濠現時擁有及經營兩家酒店，一為位於澳門半島、屢獲殊榮的豪華綜合度假酒店 - 澳門美高梅；另一為 2018年初開業、位於路氹城的現代豪華綜合度假酒店 - 美獅美高梅，使我們在澳門的版圖擴大逾一倍。

美高梅中國控股有限公司主要由美高梅國際酒店集團 (MGM Resorts International) 擁有(紐約證券交易所代號：MGM)。美高梅國際酒店集團是世界領先的全球酒店及餐飲款待公司，其轄下的度假酒店項目包括百樂宮大酒店 (Bellagio) 、亞利亞(ARIA)、美高梅大酒店 (MGM Grand)、曼德拉灣大酒店(Mandalay Bay)及Park MGM。有關美高梅國際酒店集團的詳情，請瀏覽www.mgmresorts.com。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-302758039.html SOURCE 美高梅中國