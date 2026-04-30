A Diamond Is Forever 聯乘珠寶設計師 Kindred Lubeck 以沙漠鑽石閃耀婚紗時裝展

首個 Artifex Bride 膠囊系列於紐約婚紗時裝週驚豔亮相

美國紐約 - 2026年4月30日 - 在剛剛落幕的紐約婚紗時裝週上，天然鑽石以獨樹一幟的敘事語言，再度詮釋愛與承諾的永恒真諦。De Beers 集團 A Diamond Is Forever 攜手獨立珠寶設計師 Kindred Lubeck，首度呈獻其珠寶品牌 Artifex Fine 全新婚嫁系列——Artifex Bride，將色調溫暖、富有詩意的沙漠鑽石帶入 Tanner Fletcher 婚紗時裝展，為當代新娘勾勒出一幅兼具古典氣質與現代風格的浪漫畫面。





此次合作適逢 De Beers 集團全球婚嫁宣傳企劃正式啟動，亦生動展現了集團如何融匯多元創意視角，持續鞏固天然鑽石在當代婚嫁文化中的獨特魅力與深遠意涵。對珠寶設計師 Kindred Lubeck 而言，這次合作代表著一次意義非凡的突破——她首次在自己的品牌中推出非孤品、設有現貨發售的 Artifex Bride 膠囊系列天然鑽石珠寶，讓更多消費者得以擁有她的作品。該系列於4月10日正式面世，包含九款訂婚與結婚戒指，以及五款經典婚嫁珠寶——垂墜耳環、吊墜頸鏈、網球手鏈等。所有作品皆以溫暖色調的古董切割天然鑽石為靈感核心，並巧妙融入了其標誌性的手工鐫刻技藝，於方寸之間留存匠人之心。



從Taylor Swift的訂婚鑽戒，到首個新娘系列鑽飾



此前，Kindred Lubeck 專注於打造獨一無二的設計孤品，其作品曾登上蘇富比拍賣會的殿堂。而她真正走入大眾目光，則源於國際巨星 Taylor Swift 那枚散發溫潤燭光色澤的舊礦式切割（Old Mine Cut）天然鑽石訂婚戒指，該戒指正是由 Kindred 匠心打造而成。此後，訂製委託源源不絕，但她始終遵循自己的創作節奏，未曾急於擴張規模。Kindred 用數月時間悉心設計與嚴選寶石，最終從數百顆擁有溫暖沙漠色調的天然鑽石中，逐一精選出最能詮釋「獨特、浪漫、永恒」氣質的瑰寶，為這個首度推出的系列注入靈魂。



Kindred 尤為偏愛古董舊礦式切割工藝。這種古老而迷人的切割，憑藉寬大的刻面與看似「古樸」的比例，能夠將有限光源（例如搖曳的燭光）進行多重折射，從而釋放出一種不同於現代切割銳利閃耀的柔和光暈。正是這份復古的浪漫神秘感與獨特的形狀，令 Kindred 對舊礦式切割情有獨鍾。Artifex Bride 系列正是圍繞此類天然鑽石而創作，將古典優雅悄然帶入當代婚嫁領域。



對時間、材質與工藝的極致理解與深切尊重，為 Kindred 首個婚嫁系列奠定了精緻獨特、溫暖動人的基調。Kindred 通常每年僅接受十件訂製委託，而此次膠囊系列的推出，則標誌着她首次嘗試讓更多人在日常佩戴中擁有她的設計佳作。



沙漠鑽石婚嫁珠寶登臨婚紗時裝展天橋



4 月 8 日晚，在 Tanner Fletcher 傾力打造的婚紗時裝展上，沙漠鑽石閃耀亮相。模特兒們佩戴 Artifex Bride 系列作品——訂婚戒指、雕刻網球手鏈、圈形耳環及吊墜頸鏈——穿梭於聖公會聖巴多羅買堂（St. Bartholomew's Church）的光影之間。這些作品不僅淋漓盡致地展現了 Kindred 標誌性的手工鐫刻技藝與深厚美學底蘊，更詮釋了她對天然鑽石與婚嫁需求的獨特見解：將源自天然、溫暖色調的沙漠鑽石，與古董舊礦式切割的輪廓靈感融為一體，打造「可以佩戴一生，而非僅限於婚禮當日」的珠寶。這一理念恰好呼應了現代新娘的願景，她們渴望擁有一件超越婚禮本身、值得長久珍藏與傳承的首飾。



為實踐這份承諾，Artifex Bride 採用限量發售模式：訂婚戒指為現貨發售，婚嫁珠寶則按訂單限量訂製。 Kindred 期望藉此讓更多新娘收穫那份獨特且可陪伴一生的珠寶。這項銷售策略的背後是 Kindred 對創意自主權的絕對堅守。自品牌創立以來，她始終保留 Artifex Fine 的全資擁有權，以確保每一件作品都忠於自己的審美與節奏。她計劃未來每季推出一個限量新娘系列，每一季都將延續那份對天然鑽石與工藝的極致專注。



De Beers 集團 A Diamond Is Forever 與 Artifex Bride 的此次攜手，不僅是一次品牌層面的聯乘，更是一次關於「何謂真正永恒」的當代回應——永恒並非千篇一律的完美無瑕，而是歷經歲月磨礪後，依然溫潤如初的獨特光芒。好比每對新人的愛情，閃耀如沙漠鑽石般獨一無二、溫暖恬靜且充滿力量的幸福光芒。









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