范式加碼算力資源採購 全面提升 API 業務增長動能

香港 - 2026年4月30日 - 范式智能技術集團股份有限公司（股份代號：6682.HK）今日公布，計劃以總價4億人民幣購買 GPU 服務器及相關配件。該等服務器可用於模型推理及訓練，並將投入API業務，以滿足市場對迅速增長的API調用需求。



目前範式的 API 業務保持高速增長，2026 年首季客戶 Token 調用量較 2025 年第四季大幅上升超過 400%，季內每月調用量均錄得倍數增幅，適時投放算力資源將進一步支撑業務持續高速擴展。依託領先的 vGPU 技術與大模型適配經驗，範式能夠在同等算力條件下持續提升Token調用效率，更充分釋放算力，助公司把握 Token 產業發展機遇，為業務規模化擴張建立穩固的硬件基礎。



本次算力擴容體現公司對算力資源的中長期戰略布局。范式將持續加大投入，穩步擴充算力基礎設施，以配合及支持API業務未來的高速增長需求，助力公司把握Token產業發展的重大機遇。



