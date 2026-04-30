2026國際未來領導力新加坡峰會圓滿落幕 - 美世教育引領探索全球教育路徑、AI時代領導力與跨境規劃

新加坡2026年4月30日 /美通社/ -- 由美世教育(AW Education International)主辦、ITB國際青年聯盟(ITB International Youth Alliance)與WiseNet Asia協辦的2026國際未來領導力新加坡峰會(2026 International Future Leadership Singapore Summit)於4月19日至20日在新加坡國立大學(NUS)成功舉辦。本次峰會為期兩天，以"共塑下一代全球精英成長路徑"為主題，匯聚教育、商業、科研領域的領軍人物，通過主題分享、圓桌對話、沉浸式體驗等多種形式展開深度交流。 本次峰會嘉賓陣容強大，包括：NUS協理副校長（戰略合作夥伴關係）George Loh、TAU Express聯合創始人Lam Kwok Yan教授、NUS的黃德建教授、NUS Enterprise企業生態發展副總監Fitzkhoon Liang、新加坡駐北京大使館前參贊陳培進(Chin Phei Chen)、設計師兼企業家Lim Keong Wee、新加坡華僑中學(Hwa Chong Institution)董事Joel Teo、Phoenixus創始人Serene Ong、美世教育創始人兼首席執行官王敬、美世教育首席運營官吳綱，以及WiseNet Asia創始人Wesley Hui。

教育界與商界領袖共探新加坡教育優勢 峰會由美世教育首席運營官吳綱致開幕辭，隨後圍繞新加坡職業發展環境、高校創新創業生態、人工智能科研前沿、高端食品科技新趨勢等議題展開主題分享。 George Loh的現場致辭，更代表了亞洲頂尖學府對本次峰會的大力支持與認可。他與參會家長及學生面對面交流，幫助與會者更清晰地瞭解新加坡高等教育環境，提供了與高校高層直接溝通的契機。 圓桌對話聚焦AI時代領導力培養 以"全球時代的領導力發展路徑：教育與傳承"為主題的圓桌對話成為全場焦點。論壇由陳培進主持，王敬、Lam Kwok Yan教授和Lim Keong Wee共同參與，圍繞國際化教育規劃、家族企業傳承、AI時代下的跨文化領導力培養等議題展開深入探討。

王敬在發言中強調，教育的本質依然是"以人為本"。在科技加速變革的當下，快速適應新知、跨學科思維與持續學習的能力正成為未來領袖的核心素養。他指出，現代家族傳承已從單純的財富傳遞，升級為價值觀、思維模式與能力體系的全面傳承。 青年創新力量亮相路演 峰會另一大亮點是NUS Enterprise官方參訪環節，青年創業者向與會者展示創新項目。這些年輕的創業者借助這一國際化展示平台，展現創新能力、自信與問題解決力，同時對接行業領袖與導師資源。

峰會次日，參會家庭參加了沉浸式新加坡研學考察，走訪當地頂尖院校與機構，直觀瞭解新加坡教育體系、商業環境與長期發展機遇。 美世教育全球化佈局再添里程碑 作為本次峰會的主辦方，國際未來領導力新加坡峰會的成功舉辦是美世教育全球化戰略佈局的重要里程碑。區別於常規教育展會，峰會以"未來領導力"為核心，搭建學界與商界的高層對話平台，構建更加一體化的國際人才培養體系。 美世教育表示，峰會彰顯了其全球化視野，旨在助力家庭將教育規劃與跨境發展規劃、長期領導力培養深度結合。

活動籌辦方指出，峰會雖已落幕，期間達成的全新合作與聯動將持續推進，影響力將輻射新加坡之外更廣闊的全球市場。 有關詳情，請訪問官網：https://world.meishiedu.com/ View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026---ai-302758127.html SOURCE AW Education International