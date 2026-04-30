技嘉AI 產品陣容榮獲紅點設計獎肯定

台北2026年4月30日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布，旗下AI 產品陣容榮獲德國紅點設技獎（Red Dot Design Award）肯定，橫跨主機板、顯示卡與電競筆電三大類別，展現技嘉對地端 AI 建構與使用體驗的一體化設計思維。本次獲獎產品涵蓋遊戲娛樂與生產力應用場景，共同構築技嘉 地端 AI 生態系，聚焦於易用性、效能與使用體驗的無縫整合。
在高效能運算領域，AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 採用全新 WINDFORCE Hyperburst 散熱架構，以業界創新的分離式 PCB 設計，使氣流得以貫穿顯示卡背板兩側，形成暢流無阻的氣流通道。而位於顯示卡中央的 Overdrive Fan 可於高負載時自動啟動，提供額外冷空氣，讓顯示卡在高強度地端 AI 運算與 3A 遊戲情境下，維持 RTX 5090帶來的高效能表現。同時，AORUS RTX 5060 Ti AI BOX 以輕巧便攜的設計，帶來桌機等級的強大效能。透過 Thunderbolt 5 連接，不僅能為筆記型電腦提供 AI 運算、創意設計及電競遊戲所需的龐大算力，更扮演了銜接 GIGABYTE AI TOP 邊緣運算生態系的關鍵角色 。
主機板方面，獲獎產品體現技嘉透過設計降低高效能系統複雜度的理念，透過即時調校效能、供電管理，減少手動設定需求。X870 AORUS STEALTH ICE 搭載獨家 D5 Bionic Corsa 技術，一鍵即可全面釋放 DDR5 記憶體效能，降低手動調校門檻。而 X870E AORUS XTREME X3D AI TOP、X870E AORUS MASTER X3D ICE 與 X870E AERO X3D WOOD 則搭載 X3D Turbo Mode 2.0，內建動態超頻模型搭配 AI 晶片，可依工作負載自動完成即時效能優化，進一步提升系統最佳化體驗。
AI 電競筆電旗艦雙機GIGABYTE AERO X16; Copilot+ PC 與 GIGABYTE GAMING A16 PRO 搭載技嘉獨家智慧 AI 夥伴 GiMATE，整合多項 AI 功能於系統中，可依使用者工作流程動態調整，降低手動操作需求。內建的 GiMATE Creator 與 Coder，更進一步支援創作者與專業應用場景，使地端 AI 更易於使用，並更自然地融入日常工作流程。本次多項產品榮獲紅點設計獎肯定，顯示出技嘉透過產品設計、智慧優化與使用體驗整合，持續推動 AI 生態系發展。更多獲獎產品資訊，請參閱 GIGABYTE AWARD 專頁。
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SOURCE GIGABYTE