技嘉AI 產品陣容榮獲紅點設計獎肯定

在高效能運算領域，AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 採用全新 WINDFORCE Hyperburst 散熱架構，以業界創新的分離式 PCB 設計，使氣流得以貫穿顯示卡背板兩側，形成暢流無阻的氣流通道。而位於顯示卡中央的 Overdrive Fan 可於高負載時自動啟動，提供額外冷空氣，讓顯示卡在高強度地端 AI 運算與 3A 遊戲情境下，維持 RTX 5090帶來的高效能表現。同時，AORUS RTX 5060 Ti AI BOX 以輕巧便攜的設計，帶來桌機等級的強大效能。透過 Thunderbolt 5 連接，不僅能為筆記型電腦提供 AI 運算、創意設計及電競遊戲所需的龐大算力，更扮演了銜接 GIGABYTE AI TOP 邊緣運算生態系的關鍵角色 。

台北2026年4月30日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技宣布，旗下AI 產品陣容榮獲德國紅點設技獎（Red Dot Design Award）肯定，橫跨主機板、顯示卡與電競筆電三大類別，展現技嘉對地端 AI 建構與使用體驗的一體化設計思維。本次獲獎產品涵蓋遊戲娛樂與生產力應用場景，共同構築技嘉 地端 AI 生態系，聚焦於易用性、效能與使用體驗的無縫整合。

主機板方面，獲獎產品體現技嘉透過設計降低高效能系統複雜度的理念，透過即時調校效能、供電管理，減少手動設定需求。X870 AORUS STEALTH ICE 搭載獨家 D5 Bionic Corsa 技術，一鍵即可全面釋放 DDR5 記憶體效能，降低手動調校門檻。而 X870E AORUS XTREME X3D AI TOP、X870E AORUS MASTER X3D ICE 與 X870E AERO X3D WOOD 則搭載 X3D Turbo Mode 2.0，內建動態超頻模型搭配 AI 晶片，可依工作負載自動完成即時效能優化，進一步提升系統最佳化體驗。