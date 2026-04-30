「閃電俠」韋德亮相Dreame Next硅谷發佈會，見證全球洗地機「追覓時代」加速到來

舊金山2026年4月30日 /美通社/ -- 追覓洗地機在舊金山藝術宮（Palace of Fine Arts）成功落幕「Dreame Next」全球發佈會洗地機專場，面向北美市場發佈Aero Ultra Steam、Aero Pro Steam兩款新品，並展示巡邊探洗機械臂、氣盾分離兩大最新技術。發佈會還首次公開追覓洗地機實驗室產品測試視頻，展現產品從研發驗證到真實家庭使用體驗背後的可靠性體系。此次發佈會不僅呈現了追覓洗地機面向北美市場的本土化創新，也進一步展示其作為深度即時清潔引領者在全球高端清潔電器市場的技術實力與品牌影響力。

北美新品正式發佈，兩大最新技術全球亮相 發佈會現場，追覓洗地機面向北美市場正式發佈Aero Ultra Steam與Aero Pro Steam兩款新品，進一步拓展其在蒸汽深度清潔領域的產品佈局，也強化了其作為高溫除菌引領者的產品定位。其中，Aero Ultra Steam集高溫蒸汽、高溫熱水與除臭泡沫三大功能於一體，可通過200℃高溫蒸汽深入作用於頑固污漬，配合90℃高溫熱水清潔油污，並以定點泡沫清潔應對異味殘留。同時，產品搭載30000Pa強勁吸力，幫助用戶更高效處理廚房潑灑、油污、粉塵及日常濕垃圾等複雜地面清潔場景。

此外，巡邊探洗機械臂技術與氣盾分離技術兩大最新技術也在發佈會上全球亮相。其中，EdgeHunter巡邊探洗臂技術通過高精度TOF傳感器實時感知牆邊、櫃邊及傢俱邊緣，並自動驅動探洗臂外擴，實現0mm貼邊濕拖；用戶也可一鍵手動外擴30mm，深入清潔邊角與縫隙，提升複雜家庭場景下的清潔覆蓋率。 氣盾分離技術通過高速主動分離電機，實現氣流與水汽的主動分離，減少水汽進入吸塵電機。基於該技術，新一代多合一產品可實現420AW吸入功率與30000Pa洗地吸力，並搭載TangleCut™ 2.0防纏繞系統，進一步提升吸塵與洗地雙場景下的清潔效率與維護便利性。

韋德驚喜亮相，現場體驗Aero Ultra Steam清潔實力 發佈會現場，NBA傳奇巨星韋德（Dwyane Wade）的驚喜亮相成為活動亮點之一。在模擬廚房潑灑等真實家庭清潔場景中，韋德親自上手操控追覓洗地機Aero Ultra Steam，參與「拖把 vs 追覓洗地機」清潔挑戰。面對醬料與毛髮混合形成的複雜污漬，Aero Ultra Steam通過熱水洗、泡沫洗和蒸汽洗三大功能，展現出高效、深度清潔與順滑操控等產品優勢。韋德現場評價道：「使用追覓洗地機清理地面時，我甚至可以把手插在口袋裡」，整個過程高效又輕鬆。

除韋德外，Google X創始人Sebastian Thrun、微軟前全球AI戰略負責人William Fong、7-Eleven前首席執行官James W. Keyes等嘉賓和來自全球的上百名媒體和測評紅人也在現場體驗追覓旗艦洗地機產品，互動交流。 追覓洗地機產品測試實驗室大片全球首發 此次發佈會還首次全球發佈追覓洗地機實驗室大片，將鏡頭對準產品誕生背後的嚴苛測試現場。視頻系統呈現了追覓洗地機從整機到核心部件的多維度可靠性測試：包括500小時整機移動壽命、12000次門檻跨越、30000次撞擊、160000次扭轉，以及電機、地刷、巡邊機械臂、電池、輪轂電機與吸力系統等關鍵部件測試。通過反覆模擬真實家庭清潔中可能遇到的複雜環境與高強度工況，追覓以嚴苛工程標準驗證產品在整機耐久、複雜地形通過、日常碰撞、靈活操控及長期使用穩定性等方面的可靠表現。

北美高速增長，全球化發展持續提速 此次發佈會的成功舉辦，也是追覓洗地機北美市場快速增長的集中呈現。2026年第一季度，追覓洗地機北美營收同比增長163%，並以連續16個月增速超100%的紀錄持續刷新行業天花板。主力單品Aero Pro在亞馬遜及TikTok Shop等平台表現亮眼，進一步驗證了追覓洗地機在北美市場的產品競爭力與用戶口碑。 從舊金山藝術宮到全球120多個國家和地區，追覓洗地機正以技術創新和本土化產品體驗推動高端清潔電器品牌全球化發展。截至2026年3月，追覓洗地機全球專利申請量已超1800件，並獲得CES產品創新獎、IFA創新大獎、AWE艾普蘭金獎等多項國際榮譽。未來，追覓洗地機將繼續圍繞全球用戶的多元清潔需求，推動產品技術升級與使用體驗創新，為全球家庭帶來更高效、更可靠的深度清潔解決方案。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/dreame-next-302758119.html SOURCE Dreame