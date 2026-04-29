金沙中國啟動「草堆街片區活化項目2.0」

全力配合澳門特區政府施政方針 為社區可持續發展注入新動能 澳門2026年4月29日 /美通社/ -- 金沙中國有限公司周三於澳門倫敦人舉行新聞發佈會，宣佈啟動新一輪「草堆街片區活化項目2.0」。金沙中國持續支持澳門特區政府推動及促進經濟適度多元發展的施政方針，今年再度推出「草堆街創業方案大募集2.0」，招募本地中小企進駐草堆街，帶動街區經濟活力；同時增設「草堆街店舖重塑計劃」，進一步發揮「以大帶小」效益，透過賦能草堆街現有商戶創新升級，提升營商動力。本次計劃以「融舊立新‧承先啟後」為核心，冀為這條別具歷史和文化價值的古街注入可持續發展的嶄新動能，重新煥發昔日繁華魅力。

自澳門特區政府於2023年推動片區活化以來，金沙中國持續投放企業資源，並融入創新思維，聯動社會各界協力，共同推動歷史片區的長遠發展。2024年4月率先推出具開創性的「草堆街創業方案大募集」，獲得社會熱烈迴響，在128份申請中最終甄選七家企業進駐，涵蓋文創零售、特色餐飲等多元業態，兩年間為草堆街帶來新氣象，亦讓街區再次廣受社會關注。 項目至今推行兩年，草堆街優選商戶的知名度不斷提升，當中更有商戶成功蛻變為網絡人氣店，為整個街區帶來耳目一新的氣象。為進一步深化計劃成效，公司今年推出「草堆街片區活化項目2.0」。項目一方面將延續首屆模式，再度推出以「融舊立新」為本的「草堆街創業方案大募集2.0」，鼓勵本澳創業者提交符合草堆街活化定位的商業計劃書，為草堆街注入經濟活力。申請者須承諾自身投放不少於澳門幣30萬元的開業資金，優選企業可獲相等於自身投放資本金額一至兩倍的資助，上限為澳門幣100萬元。評審將圍繞方案之創意、市場潛力、營運團隊及經驗等方面進行綜合考量。

而全新推出以「承先啟後」為理念的「草堆街店舖重塑計劃」，旨在為草堆街現有商戶提供誘因重塑店舖形象、提升營運能力。申請者須承諾自身投放不少於澳門幣5萬元資本，優選重塑方案可獲相等於自身投放資本金額的一至三倍資助，上限為澳門幣50萬元。計劃歡迎現於草堆街營業的商戶參與。重塑内容可包括品牌形象革新、產品包裝、店舖外觀美化等，冀提升現有店舖的市場競爭力及活力。 澳門特別行政區政府經濟及科技發展局局長邱潤華在新聞發佈會上致辭時表示：「金沙中國在2024年首度推出『草堆街創業方案大募集』時，不但吸引了本地年輕創業群體的關注，並且成功將一批富有創意的商業計劃扶持孵化落地，為草堆街注入嶄新的商業理念與活力，成果令人鼓舞。而今次推出的方案2.0版本，特別新增『草堆街店鋪重塑計劃』，期望透過扶持現有商戶升級轉型，提升店鋪競爭力。有關安排與特區政府支持中小企業提質發展、推動社區經濟發展的施政理念是高度一致的。中小企業是澳門經濟發展的基石，支持中小企業的發展一直是特區政府的施政重點。除了政府的投入外，更需要的是企業主體積極發揮創意精神，以及社會不同的持份者的共同參與及推動。而今日的『草堆街活化方案』，正是各界攜手合作的良好典範。期望社會各界與特區政府一道，同心同德，匯聚眾智，共同推進澳門社區經濟繼續發展。」

金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士表示：「草堆街是澳門歷史發展的重要見證，承載着深厚的人文與商業記憶。首階段『草堆街創業方案大募集』吸引一眾年青創業者共同參與草堆街的未來發展，充分體現澳門新一代的實力、堅毅與決心。在此基礎上，金沙中國繼續秉持與本澳社區共同發展的理念，推動『草堆街片區活化項目2.0』，再度募集新一批中小企進駐草堆街創業，冀為本澳創業者提供發展平台，進一步激發街區文旅經濟活力；並透過全新的『店舖重塑計劃』協助現有草堆街商戶優化升級，推動片區可持續發展。我們期望透過持續發揮『以大帶小』的營商理念，凝聚政府、商界及社區力量，讓草堆街在保育歷史文化底蘊的同時，煥發嶄新的商業動能，共同為澳門經濟適度多元及社區發展作出貢獻。謹此感謝特區政府各部門、公用事業單位、銀行、坊會及草堆街商戶對活化項目的鼎力支持，攜手支持本地中小企發展，進一步煥活草堆街的文旅魅力，展現澳門社區旅遊的活力。」

澳門中華總商會副理事長馬志達表示：「回顧2024年，金沙中國首次推出『草堆街創業方案大募集』，體現『以大帶小』的理念，吸引創業者進駐舊區，為草堆街帶來實際變化。『金沙中國草堆街片區活化項目2.0』不僅延續創業方案的招募，更新增『店舖重塑計劃』，鼓勵現有商戶提升競爭力，回應市場變化，真正貫徹『融舊立新』的深化實踐。中總很高興能夠再次擔任協辦單位，支持本地創業者及中小企把握機遇，與金沙中國一同為社區經濟出一分力。中小企是澳門經濟的重要組成部分，創業精神是社會進步的動力。中總將一如既往，發揮橋樑作用，支持更多有承擔的企業，推動社區經濟多元發展。我們相信，透過政府、企業與商會的共同努力，澳門的傳統商業舊區將不僅是一條條老街，更會成為展現澳門創新活力與文化底蘊的街區典範。」

首屆「草堆街創業方案大募集」優選企業代表亦於周三獲邀於現場分享自身創業歷程、心得及營運經驗。他們表示，項目在特區政府、金沙中國和社會各界攜手推進下，為企業順利進駐草堆街、穩步發展提供堅實助力；金沙中國亦積極投放資源，多方面協助草堆街商戶可持續發展。他們樂見新一批創業者即將進駐草堆街，為街區注入新元素，共建更蓬勃的營商環境。 隨著新一輪片區活化項目啟動，一連串相關活動亦將陸續展開，費用全免，包括5月8日在澳門倫敦人舉行公眾講解會，除了專人介紹兩項計劃的詳情外，更將邀請相關政府部門及公共事業機構代表分享創業相關注意事項；5月14日設有兩場免費中小企培訓課程，主題分別為「如何寫好一份商業計劃書與有效營銷」及「澳門中小企的現況與未來：傳統的轉型與新創的突破」，以提升本澳企業的文案撰寫技巧、營運知識與市場洞察力，為參加計劃作充分準備；5月15至17日及6月12至14日舉行草堆街開放日，歡迎有意者親臨現場考察街區及店舖環境，為踏上創業之路做好準備。

金沙中國多年來致力為本澳中小微企搭建發展的平台，是次活化項目除了將為獲選企業提供開業及重塑資助外，更提供一系列務實的支援，包括邀請優選企業參與旗下大型盛事及活動，連續兩年邀請首屆項目優選商戶參與「草堆街優選企業美食巡禮」，先後於澳門威尼斯人及倫敦人員工後勤區設置美食攤位，助力品牌宣傳及曝光，兩屆活動吸引11,000名團隊成員踴躍參與。此外，公司亦連續兩年在「金沙中國澳門國際十公里長跑賽」中向選手送出優選商戶的折扣禮券，帶動參加者走進草堆街；以及邀請商戶參展全澳最大規模的消費折扣展「金沙物美嘉年華」等，讓本地中小微企走出街區，面向更廣泛的市民及旅客群體，藉此提升品牌影響力及市場競爭力。

「草堆街片區活化項目2.0」由金沙中國主辦，澳門中華總商會協辦，澳門特別行政區政府經濟財政司指導，並獲得經濟及科技發展局、旅遊局、招商投資促進局、文化局、市政署、澳門街坊會聯合總會、澳門美術協會、澳門電力股份有限公司、澳門自來水股份有限公司、中國銀行澳門分行、工商銀行澳門分行及大西洋銀行鼎力支持。計劃同時為金沙中國F.I.T.「飛騰」本地中小微企支援計劃及金沙綜合度假村孵化中心的其中一環。 出席新聞發佈會的主禮嘉賓包括：中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室經濟部處長孫耀華；澳門特別行政區政府經濟及科技發展局局長邱潤華；旅遊局局長文綺華；市政署市政管理委員會代主席麥儉明；經濟財政司司長辦公室顧問米鵬；文化局文化遺產廳廳長蘇建明；澳門中華總商會副理事長馬志達；澳門街坊會聯合總會會長吳小麗；澳門銀行公會主席葉兆佳；澳門自來水股份有限公司執行董事關小冰；大西洋銀行行政總裁區偉時；工銀澳門副行政總裁黃獻軍；澳門中銀資深業務總監許志瑜；澳門美術協會會長陸曦；澳門電力股份有限公司澳電監管事務及企業傳訊辦公室總監聶麗冰；金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士、行政總裁兼執行董事鄭君諾，以及行政副總裁兼財務總裁、威尼斯人澳門股份有限公司常務董事孫敏其。