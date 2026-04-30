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商業動向
出版：2026-Apr-30 10:30
更新：2026-Apr-30 10:30
PR Newswire

Netmarble將於5月8日舉辦《權力的遊戲：國王大道》角色名稱預留活動

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韓國首爾2026年4月30日 /美通社/ -- 領先的高品質遊戲開發商與發行商Netmarble今日宣佈，將於5月8日凌晨5:00（UTC）起，舉辦《權力的遊戲：國王大道》（Game of Thrones: Kingsroad）角色名稱預留活動。

該活動將通過遊戲官方網站舉行，玩家可登錄並通過名稱預留功能參與，從而提前鎖定自己獨一無二的遊戲內角色名稱。

此外，Netmarble將於5月7日上午11:00點（UTC）通過《權力的遊戲：國王大道》官方YouTube頻道發佈一段特別視頻，由Netmarble Neo執行製作人Hyun Il Jang現身解讀。該視頻將包含對近期展示會和封閉Beta測試的致謝信息以及簡要成果回顧，同時還會根據玩家反饋介紹關鍵主題。

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與此同時，《權力的遊戲：國王大道》的預註冊活動正在進行中。預註冊的玩家可獲得北境服飾等一系列平台專屬獎勵，助力前期成長與個性化裝扮。Netmarble還在其官方渠道同步開啟訂閱活動，額外送出上線限定稱號「Harbinger of Westeros」及10萬銅幣等獎勵。

此外，《權力的遊戲：國王大道》計劃於5月14日率先在PC平台發佈，隨後於5月21日開啟支持移動平台的盛大發佈。

《權力的遊戲：國王大道》是一款基於HBO®旗下榮獲艾美獎®(Emmy®)、金球獎®(Golden Globe®)的經典原創劇集《權力的遊戲》(Game of Thrones)打造的開放世界RPG，由Warner Bros. Interactive Entertainment代表HBO正式授權。

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《權力的遊戲：國王大道》、《權力的遊戲》、《龍之家族》(HOUSE OF THE DRAGON)及所有相關角色與元素的版權與商標均歸HOME BOX OFFICE, INC. (s26)所有，保留所有權利。商標與版權歸Warner Bros. Entertainment Inc. (s26)所有。

關於Netmarble集團公司

Netmarble集團公司於2000年在韓國成立，是全球領先的遊戲開發商與發行商。公司憑借旗下知名遊戲系列和與頂級IP持有方的戰略合作，為全球玩家帶來創新且引人入勝的遊戲體驗。作為Kabam、SpinX Games、Jam City的母公司，以及HYBE與NCSOFT的主要股東，Netmarble擁有多元化的產品陣容，其中包括《我獨自升級：起立-覺醒》(Solo Leveling:ARISE)、《Seven Knights Re:BIRTH》和《The Seven Deadly Sins: Origin》。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/netmarble58-302755853.html

SOURCE Netmarble

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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