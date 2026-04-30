Netmarble將於5月8日舉辦《權力的遊戲：國王大道》角色名稱預留活動

此外，Netmarble將於5月7日上午11:00點（UTC）通過《權力的遊戲：國王大道》官方YouTube頻道發佈一段特別視頻，由Netmarble Neo執行製作人Hyun Il Jang現身解讀。該視頻將包含對近期展示會和封閉Beta測試的致謝信息以及簡要成果回顧，同時還會根據玩家反饋介紹關鍵主題。

該活動將通過遊戲官方網站舉行，玩家可登錄並通過名稱預留功能參與，從而提前鎖定自己獨一無二的遊戲內角色名稱。

韓國首爾2026年4月30日 /美通社/ -- 領先的高品質遊戲開發商與發行商Netmarble今日宣佈，將於5月8日凌晨5:00（UTC）起，舉辦《權力的遊戲：國王大道》（Game of Thrones: Kingsroad）角色名稱預留活動。

與此同時，《權力的遊戲：國王大道》的預註冊活動正在進行中。預註冊的玩家可獲得北境服飾等一系列平台專屬獎勵，助力前期成長與個性化裝扮。Netmarble還在其官方渠道同步開啟訂閱活動，額外送出上線限定稱號「Harbinger of Westeros」及10萬銅幣等獎勵。

此外，《權力的遊戲：國王大道》計劃於5月14日率先在PC平台發佈，隨後於5月21日開啟支持移動平台的盛大發佈。

《權力的遊戲：國王大道》是一款基於HBO®旗下榮獲艾美獎®(Emmy®)、金球獎®(Golden Globe®)的經典原創劇集《權力的遊戲》(Game of Thrones)打造的開放世界RPG，由Warner Bros. Interactive Entertainment代表HBO正式授權。