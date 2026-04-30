森澤攜手文鼎，共創字體新紀元：「森澤文鼎」正式整合完成

森澤文鼎將維持「文鼎字型」品牌，並承襲文鼎三十六年來於中文字型設計領域所累積的深厚實力與卓越技術，同時融合森澤集團的全球網絡與多元視角，秉持「以文字貢獻社會」之理念，發揮一加一大於二的綜效，以中、日文字體為核心，提供樣式更豐富、品質更卓越的多國語系字型解決方案。

森澤文鼎強調，所有客戶與合作夥伴的既有權益，都將無縫承接並獲得最完整的保障，透過團隊的整合引進更多的資源，不僅確保合作關係的延續穩固不變，更將為其挹注新價值、開拓更大的發展空間。

未來，從嵌入式應用、客製化設計至雲端字型服務，市場將能看見一個更完整的團隊，提供更豐富的字型資源與更先進的國際技術，森澤文鼎也期待以此為起點，與全球企業及設計師攜手，共創嶄新的品牌價值並構築更豐富的視覺體驗。

森澤文鼎官方網站：www.morisawa-arphic.com.tw