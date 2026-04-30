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出版：2026-Apr-30 11:26
更新：2026-Apr-30 11:26
PR Newswire

雲迹科技2025年營收增長23%至3.01億元，智能體收入飆升194%

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香港2026年4月30日 /美通社/ -- 北京雲迹科技股份有限公司（2670.HK），香港交易所第18C章規則下的第四家特專科技公司，發佈2025年報。

全年總收入同比增長23.1%，達到3.01億元人民幣。其中，智能體應用收入激增194.1%。公司酒店智能體系統（HDOS）訂閱客戶數量飆升925%，凸顯其從硬件供應商向服務智能體平臺型公司的戰略轉型。

分場景看：酒店場景收入2.44億元，同比增長20.1%；技術場景收入2,964萬元，增長160.4%；工廠場景收入1,509萬元，增長393%。海外收入增長92.1%，達到1,906萬元，占總收入比重提升至6.3%，日本、東南亞和中國香港為2026年優先拓展市場。

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研發投入達6,215萬元，占收入的20.6%。截至年末，公司擁有997項專利，參與完成11項國家及行業標準。其智能體智能診斷系統（HQAS）支持23種語言，已在數千家酒店部署。

據弗若斯特沙利文數據，雲科技在中國酒店場景機器人服務智能體市場中以13.9%的收入份額位居第一。

科技創始人、董事長兼總裁支濤表示：「我們將持續加大研發投入，推動行業標準建設，吸引全球優秀人才。」

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2025233-01194-302758239.html

SOURCE 北京雲迹科技股份有限公司

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美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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