打破醫療AI開發邊界：「全球醫學影像大模型第一股」德適2025年營收激增133.7%

香港和杭州2026年4月30日 /美通社/ -- 4月30日，「全球醫學影像大模型第一股」——杭州德適生物科技股份有限公司（股票代碼：02526.HK，簡稱「德適」）發布上市後首份年度業績報告。德適實現從技術驗證到商業驗證的歷史性跨越：公司全年實現收入約1.64億元（人民幣，下同），同比實現約133.7%的強勁增長；毛利約1.18億元，毛利率顯著提升至約71.8%。 得益於平台化戰略的深入推進和基座大模型商業落地的加速，德適基於自主研發的iMedImage®醫學影像基座大模型的技術許可業務收入達8,434萬元，同比大幅增長331.7%，首次躍升為公司第一大收入來源。這標誌着德適的增長引擎已成功從傳統的「設備+軟件」單點交付，全面升級為「設備入口+模型平台+技術許可」的複合型、高毛利商業模式。

範式躍遷：從「單點打磨」到「批量生產」 醫學影像領域承載了全球臨床約80%的數據量，是醫療產業從數碼化邁向智能化的核心陣地。面對中國超過3,200項、全球約5,000項的臨床檢測項目，疊加老齡化帶來的爆發式診療需求，傳統醫療供給模式已接近效率極限。傳統醫療AI因受限於「一病一模型」的獨立開發路線，研發周期長、數據消耗大且部署成本極高，導致行業在過去十年間僅覆蓋約35個檢測項目，難以彌合巨大的供需鴻溝。 大模型技術的爆發，有效突破了醫療AI的開發成本邊界。德適自主研發的iMedImage®醫學影像基座大模型，實現了從「作坊式單點打磨」到大模型賦能下「工業化批量生產」的範式躍遷。iMedImage®擁有1,040億參數，全面覆蓋19種醫學影像模態與26個臨床專科，從底層技術上具備了支撐數千個項目場景的強大能力。

在這一底層基礎設施的支撐下，研發一個高質量垂直專用模型的門檻被極大地降低——最低僅需約200份影像數據和2至3個月的開發周期，帶來了醫療AI研發效率的指數級躍升。在2025年推出iMed MaaS®平台後的短短6個月內，德適已實現覆蓋32個人體器官，深度切入64個疾病方向，聯合65家頂尖醫院成功孵化92個前沿影像專用模型，並成功承擔了一項國家科技部重點項目，成為大模型批量化生產力的最佳實證。 價值兌現：平台化戰略結出碩果 領先的底座技術正在快速兌現為強勁的商業價值。年報數據顯示，德適2025年由大模型牽引的技術許可業務收入達8,434萬元，同比大幅增長331.7%，毛利率高達87.3%。這標誌着德適已走出傳統醫療AI企業對硬件銷售的依賴，平台化戰略開始規模化兌現商業價值。

同時，公司的基礎業務依然穩固。以染色體核型分析為代表的醫學影像軟件及醫療器械業務，實現營收7,276萬元，同比增長78.2%，毛利率達58.8%。公司的核心智能裝備AI AutoVision®獲國家藥監局認定為「三類創新醫療器械」，在多中心真實世界臨床試驗中，該產品使平均每例分析時間由傳統人工的34.1分鐘大幅縮短至11.3分鐘，準確率超99%。按2025年銷售收入計，德適在中國染色體核型分析領域的市場份額持續穩居全國第一。 為鞏固基座大模型的代際優勢，德適在2025年持續加碼算力與研發投入。公司全年研發成本大幅增長至1.04億元，同比大增308.9%。其中，高達8,383.5萬元的開支（佔比約80.3%）投向了滿足iMedImage®基座模型研發需求的算力基礎設施建設，確保公司在全球醫學影像智能化長跑中保持底層技術領先優勢。

生態賦能：持續進化開拓萬億藍海市場 放眼未來，全球AI醫學影像是一片空間廣闊的藍海。據弗若斯特沙利文預測，全球AI醫學影像市場規模將由2024年的約16億美元激增至2030年的約93億美元；中國核心AI醫學影像市場亦將由約24億元爆發至約401億元。依託大模型重構的醫學影像生態，德適正全面切入並深刻變革中國每年高達1.4萬億元的醫學影像檢測市場，以及數千億規模的泛影像設備與耗材市場。 德適已建立起堅實的底層技術支撐，經過了真實市場的高速驗證，並具備了持續進化的造血能力。德適將持續打通基座模型、智能器械、軟硬件與大模型服務的完整閉環，讓全球專家的頂尖醫學經驗轉化為可複製、可延展的醫學影像智能能力。

「未來的競爭，不是比誰賣的設備多，而是比誰能成為醫療機構持續進化的智能基礎設施。」德適董事長宋寧表示，德適願與全球股東、醫療機構及合作夥伴並肩同行，以領先的技術創新與持續商業化推進，共同加速全球醫學影像行業闊步邁入智能化新紀元。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ai2025133-7-302758269.html SOURCE 杭州德適生物科技股份有限公司