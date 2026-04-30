推動全球食品革命：日本尖端食品加工技術表現突出

東京2026年4月30日 /美通社/ -- 日本食品機械工業會(FOOMA)將於2026年6月2日至5日，在日本東京Big Sight國際展示中心舉辦2026年日本國際食品工業展(FOOMA JAPAN 2026)，該展會為全球規模最大的綜合性食品加工展覽會之一。本屆展會以「The Shift is On」（變革已開啟）為主題，將有創紀錄的1025家參展商和7000多種產品參展，為食品行業的未來描繪出具體願景，並推出聚焦自動化、數字化轉型(DX)和機器人的「創新計劃」。

2026年日本國際食品工業展將展示塑造未來食品加工和全球質量標準的新一代解決方案

隨著日式料理在全球範圍內日益流行，對於國際食品製造商而言，複製正宗的日式風味與品質仍是一大挑戰。日本食品加工技術憑借其處理多品種、小批量生產且保持細膩口感與精緻外觀的獨特能力，為這一問題提供了明確的解決方案。這些技術通過節省人力的自動化手段，提高安全性、產量和運營穩定性，從而創造長期價值。在亞洲市場，這些技術系統的推廣應用尤為迅速。通過採用日本的自動化設備，當地食品製造商和餐飲服務公司得以同時實現人力節省與品質標準化，在遵循特定日式品質標準的同時擴大生產規模。

關於2026年日本國際食品工業展

該展覽涵蓋21個不同類別，全面彙集現代食品加工設施所需的所有技術。展品範圍既包括獨具日本特色的專業機械，如壽司和日式飯團(onigiri)加工機、便當盒組裝系統，也涵蓋旨在提高勞動效率的先進冷凍技術和人工智能(AI)驅動型異物檢測系統。

亞洲領先的參展商包括一家業務覆蓋超過65個國家的台灣零食機械製造商、業務遍及100個國家的多家韓國農牧與肉類企業，以及一系列印度冰淇淋系統製造商。他們會利用日本精密工程技術，為全球食品加工領域的挑戰提供先進解決方案。