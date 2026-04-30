平安數字銀行獲選香港銀行公會數字銀行委員會主席銀行

香港 - 2026年4月30日 - 香港銀行公會（「銀行公會」）宣布，平安數字銀行（國際）有限公司（「平安數字銀行」、「PingAnDB」）已當選為銀行公會數字銀行委員會（Digital Banking Committee）主席銀行，任期兩年，由2026年5月1日起開始生效。



香港銀行公會數字銀行委員會候任主席、平安數字銀行行政總裁姚文松先生表示：「平安數字銀行十分榮幸是次獲選為數字銀行委員會主席銀行。是次獲選是對我們一直以來為數字銀行發展所作的努力予以肯定。我們將繼續攜手業界，牽頭推動數字銀行持續創新，協助香港進入智慧銀行新紀元，為市民帶來更安全、高效、便捷的金融體驗，並促進普惠金融的發展。」



未來，平安數字銀行作為銀行公會數字銀行委員會主席銀行，將持續深化與業界及監管機構的協作，積極推動創新金融科技應用，支持本港金融業可持續升級，讓更多市民受惠於智慧金融。

