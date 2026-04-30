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出版：2026-Apr-30 15:15
更新：2026-Apr-30 15:15
Media OutReach Newswire

平安數字銀行獲選香港銀行公會數字銀行委員會主席銀行

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香港 - 2026年4月30日 - 香港銀行公會（「銀行公會」）宣布，平安數字銀行（國際）有限公司（「平安數字銀行」、「PingAnDB」）已當選為銀行公會數字銀行委員會（Digital Banking Committee）主席銀行，任期兩年，由2026年5月1日起開始生效。

香港銀行公會數字銀行委員會候任主席、平安數字銀行行政總裁姚文松先生表示：「平安數字銀行十分榮幸是次獲選為數字銀行委員會主席銀行。是次獲選是對我們一直以來為數字銀行發展所作的努力予以肯定。我們將繼續攜手業界，牽頭推動數字銀行持續創新，協助香港進入智慧銀行新紀元，為市民帶來更安全、高效、便捷的金融體驗，並促進普惠金融的發展。」

未來，平安數字銀行作為銀行公會數字銀行委員會主席銀行，將持續深化與業界及監管機構的協作，積極推動創新金融科技應用，支持本港金融業可持續升級，讓更多市民受惠於智慧金融。

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關於平安數字銀行

平安數字銀行（國際）有限公司（簡稱「平安數字銀行」、「PingAnDB」）是陸金所控股有限公司（簡稱「陸控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司。平安數字銀行於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，提供個人銀行和商業銀行服務。依託平安集團科技優勢和綜合實力，平安數字銀行致力以金融科技重塑銀行體驗，為客戶帶來更順心、便捷的銀行服務，並銳意服務香港以至大灣區的客戶，成為平安集團在港的綜合金融平台之一。

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Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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