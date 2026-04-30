Supermicro新建最大矽谷廠區 透過全新DCBBS製造設施加速次世代AI資料中心建置

Supermicro在舊金山灣區的第四個據點，將創造數百個美國就業機會，並擴大本土產能，進一步推動美國技術和AI基礎設施發展 加州聖荷西2026年4月30日 /美通社/ -- Super Micro Computer, Inc.（NASDAQ：SMCI）作為AI、企業、儲存和5G/邊緣領域的全方位解決方案與最佳化資料中心建構組件解決方案（Data Center Building Block Solutions®，DCBBS）供應商，宣布設立最大的美國據點，新建先進的DCBBS製造設施，並透過此鄰近加州聖荷西總部的全新園區，大幅提升矽谷營運規模。 該據點占地約32.8英畝，設施面積超過71.4萬平方英尺，是Supermicro在舊金山灣區的第四個廠區。新據點使Supermicro的區域總設施面積擴大至近400萬平方英尺，並將支援完整的美國當地營運作業，包括先進的系統設計、製造、測試、服務，以及DCBBS產品的全球出貨，助力市場打造高效的AI運算設施。

美國聖荷西市長Matt Mahan表示：「Supermicro新據點將為聖荷西帶來更高的先進製造、測試與供貨規模，進一步鞏固我們在全球AI經濟中心的地位。這項擴廠投資將加速次世代AI運算設施的建置、創造高品質就業機會，進而帶動當地經濟成長，確保經濟創新成果惠及所有市民。」 隨著全球對AI運算設施的需求持續增加，Supermicro也正擴大美國本土產能，助力企業與雲端服務供應商順利部署日益複雜的運算密集型工作負載。Supermicro的整合式解決方案，涵蓋系統層級設計與機櫃級系統，可實現更快速的部署、更高的能源效率，以及更低的次世代資料中心總體擁有成本（TCO）。

此外，Supermicro也透過其矽谷廠區，因應不斷變化的大規模AI運算設施需求，並提供部署過程所涉及的關鍵性機櫃層級整合與快速部署服務，以及高能效優勢。本次設立的新廠區可幫助超大規模設施、雲端與企業客戶打造AI工廠，同時也使Supermicro在高效能運算基礎設施領域，強化其美國製造業者的領先地位。 Supermicro DCBBS提供了完整的模組化AI基礎設施解決方案。該技術由經驗證的元件與子系統所組成，可實現高度的端到端部署彈性，涵蓋從GPU、交換器，到完整的機櫃、場域基礎設施、管理軟體與專業服務。

關於Super Micro Computer, Inc.

Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）為應用最佳化全方位IT解決方案的全球領導者。Supermicro的成立據點及營運中心位於美國加州聖荷西，致力為企業、雲端、AI和5G電信/邊緣IT基礎架構提供領先市場的創新技術。我們是全方位IT解決方案製造商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟體及支援服務。Supermicro的主機板、電源和機箱設計專業進一步推動了我們的發展與產品生產，為全球客戶實現了從雲端到邊緣的下一代創新。我們的產品皆由企業內部團隊設計及製造（在美國、亞洲及荷蘭），透過全球化營運實現極佳的規模與效率，並藉營運最佳化降低總體擁有成本（TCO），以及經由綠色運算技術減少環境衝擊。屢獲殊榮的Server Building Block Solutions®產品組合，讓客戶可以自由選擇這些具高度彈性、可重複使用且極為多元的建構式組合系統，我們支援各種外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網路、電源和散熱解決方案（空調、自然氣冷或液冷），因此能為客戶的工作負載與應用提供最佳的效能。

Supermicro、Server Building Block Solutions和We Keep IT Green皆為Super Micro Computer, Inc. 的商標和/或註冊商標。所有其他品牌、名稱和商標皆為其各自所有者之財產。 所有其他品牌、名稱和商標皆為其各自所有者之財產。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/supermicro-dcbbsai-302758505.html SOURCE 美超微電腦股份有限公司