華龍航空引進灣流G700旗艦機型 超遠程機隊實力再攀行業巔峰

香港2026年4月30日 /美通社/ -- 近日，華龍航空宣布成功引進灣流G700公務機。隨着這一灣流最新旗艦機型的入列，華龍航空超遠程機隊占比已攀升至95%以上。作為全球最大規模的灣流G650機隊的運營商，此次G700的引進，進一步夯實了華龍航空在高端公務機領域的領先地位，彰顯出卓越的綜合運營實力。

作為灣流宇航最新一代旗艦力作，G700堪稱當前公務航空領域的標杆機型——不僅擁有同級別最寬敞的客艙空間，更具備超遠飛行續航能力，最大航程可達7,750海里（14,353 公里），可輕鬆實現北京直飛紐約等跨洲際無縫飛行。其搭載的寬敞四艙布局與全艙增壓系統，為乘客的長途飛行打造出媲美地面家居的極致舒適出行體驗，重新定義高端公務飛行標準。