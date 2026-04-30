首屆WIEA微博國際娛樂盛典在中國澳門圓滿落幕 樸宰范、邊伯賢、RIIZE、BILLKIN、PP KRIT等頂尖藝人共享榮耀時刻

澳門2026年4月30日 /美通社/ -- 4月25日至26日，由中國最具影響力的社交媒體平台微博主辦的首屆WIEA微博國際娛樂盛典在中國澳門銀河綜藝館圓滿舉辦。盛典集結了BILLKIN、PP KRIT、邊伯賢(BAEKHYUN)、樸宰范Jay Park、RIIZE、MIRROR（姜濤、陳卓賢、盧瀚霆、呂爵安）、展軒等中國、韓國、泰國三地頂尖藝人及團體，與海量觀眾共赴這場萬眾矚目的國際娛樂盛宴，書寫首屆 WIEA 微博國際娛樂盛典的璀璨序章。 盛典中，樸宰范 Jay Park在生日當天壓軸登場，帶來了多首熱歌串燒，並與LNGSHOT呈現限定合作舞台，表演結束後還一起在舞台上慶生，粉絲齊呼「生日快樂」。邊伯賢(BAEKHYUN)反向「飯撒」，特別獻唱中文金曲《我是如此相信》，並用中文深情向現場粉絲表達誠摯感謝：「謝謝cherry們讓我能站在這裡。山海有隔，愛卻可抵。謝謝你們堅定的愛，我的心意也一直不變，未來也請繼續和我一起奔跑吧！我愛你們。」熱歌舞台的完美呈現，與跨越山海的深情致謝，見證著微博連接國內外娛樂文化的力量。

19項重磅榮譽見證榮耀時刻 兩日視聽盛宴定格高光時刻 盛典揭曉19項個人、團體及機構榮譽。DOMMIU李由音獲「年度新銳藝人」、LNGSHOT獲「年度新銳海外團體」、Hearts2Hearts獲「年度人氣海外團體」、RIIZE獲「年度新勢力海外團體」、SM Entertainment獲「年度影響力海外娛樂公司」、BILLKIN獲「年度號召力海外藝人」、PP KRIT獲「年度受歡迎海外藝人」、樸宰范Jay Park獲「年度全能海外藝人」。IRENE獲「年度人氣海外solo藝人」、82MAJOR、Thomas（莊星凱）、Kong（朱俊榮）分獲「年度潛力海外團體」「年度潛力海外藝人」「年度新銳海外藝人」，Zee（李海海）、NuNew（林景雲）分獲「年度期待海外藝人」「年度關注海外藝人」，STAYC、Apink分獲「年度表現力海外團體」「年度榜樣海外團體」，展軒獲「年度魅力藝人」、MIRROR（姜濤、陳卓賢、盧瀚霆、呂爵安）獲「年度矚目團體」，邊伯賢(BAEKHYUN)獲「年度影響力海外藝人」。

此外，WIEA心願特派員賽博許願神獸「喵媧媧小金」攜粉絲心願直通舞台，星粉跨屏互動引發現場持續沸騰。RIIZE六位成員依次完成來自粉絲的心願飯撒牌挑戰，現場尖叫聲此起彼伏；PP KRIT分享想要嘗試的角色挑戰與暢想，談及生日願望稱「想談戀愛」逗翻全場；BILLKIN回答粉絲提問並透露將推出新專輯；演出當日恰逢樸宰范Jay Park生日，全場粉絲暖心祝福「生日快樂」；邊伯賢(BAEKHYUN)重現微博爆梗名場面、完成「比小狗耳朵」等粉絲心願；展軒完成粉絲專屬提問互動，一句「但願不負每一次相遇」感動全場，現場大屏呈現粉絲聯名祝福留言並播放記錄展軒與粉絲珍貴瞬間的專屬視頻，展軒現場落淚動容感謝粉絲，真摯的星粉奔赴溫情滿溢。

微博海外娛樂生態再升級 連接海內外娛樂新高度 首屆WIEA微博國際娛樂盛典的圓滿落幕，標志著微博海外娛樂戰略進入全新發展階段。作為全球娛樂社交樞紐，微博以強大的平台勢能和全域傳播優勢，構建起「連接-賦能-共生」的國際化娛樂生態體系，為國內外藝人與中國粉絲搭建起深度互動的專屬窗口，打破地域與文化邊界，讓全球娛樂在微博實現價值共創與深度互通。 2025年以來，微博海外娛樂行業生態合作實現戰略性升級，從韓泰高熱市場頭部藝人到歐美、日籍藝人的梯度化布局日趨完善。微博聯動海外經紀公司、演出主辦方等產業鏈關鍵節點，精准整合高熱IP及上下游資源，構建起「平台+藝人+作品」三位一體的產業協同網絡。依托獨家定制化內容運營與線上線下多元玩法，微博系統搭建起跨文化星粉溝通橋梁，貫穿作品宣發、星粉互動到線下演出的全鏈路生態閉環，持續夯實全球娛樂宣發核心樞紐地位。

在海外藝人全場景、多節點的深度運營中，微博圍繞「真實感」與「陪伴感」展開全方位生態建設。通過專屬藝人星IP、日常直播、專訪互動、獨家vlog、掃樓等差異化內容玩法，覆蓋作品宣推期到個人生活等關鍵觸點，構建起沉浸式星粉關系。這一可復制的運營體系不僅規模化提升內容曝光與粉絲黏性，更助力海外藝人影響力實現跨圈層擴散，推動其從短期流量熱度向長期IP資產沉澱穩步演進，讓星粉距離更近、讓雙向奔赴成為常態。 未來，微博將繼續立足全球化視野，凝聚多元行業力量，以WIEA微博國際娛樂盛典為核心標桿IP與國際化展示窗口，以社交為連接器、以內容為驅動力、以文化為價值內核，促進中外娛樂文化雙向流動、交融共生，重塑全球娛樂產業新格局，讓全球娛樂在微博無界共生。

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