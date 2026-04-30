影翎Antigravity發佈春季大更新，並在墨西哥推出A1無人機

洛杉磯2026年4月30日 /美通社/ -- 影翎Antigravity昨天為影翎Antigravity A1發佈了春季大更新，在無人機飛行體驗、安全系統和創意操控方面實現了重大升級。此次更新的亮點包括語音助手功能、延時攝影功能、增強的自動剪輯能力，以及全新的全向避障系統。除這些升級外，影翎Antigravity還宣佈，A1無人機自今日起將在墨西哥上市銷售，這標誌著該公司在全球擴張進程中又邁出了新的一步。

春季大更新中有哪些新內容？

春季大更新為A1的諸多核心功能帶來了新特性與關鍵升級。自動剪輯功能經過優化，可以呈現更豐富的視覺效果和更具感染力的敘事。優化後的剪輯邏輯能夠更精準地理解用戶意圖，同時，更多樣化的鏡頭、攝像機運動以及人工智能(AI)音效的加入，為每一次剪輯增添了視覺上的層次感和活力。基於A1豐富多樣的電影級特效，新增加的延時攝影模式讓創作者能夠製作出極具衝擊力、快速推進的鏡頭序列，將日常飛行轉化為引人入勝的視覺故事。