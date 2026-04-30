香港設計中心呈獻 《旅港維度——香港旅遊的視覺語言》

跨越七十年標誌性的展覽 探索香港如何向世界展現城市故事

名稱：

《旅港維度——香港旅遊的視覺語言 》

開放日期：

2026年4月23日至7月6日

開放時間：

星期一、三至日：上午11時至晚上7時（公眾假期照常開放）；

逢星期二（公眾假期除外）休館

地址：

九龍深水埗通州街280號DX設計館二樓設計博物館



香港 - 2026年4月30日 -（HKDC）在文創產業發展處（CCIDA）主要贊助下，隆重呈獻全新展覽展覽於2026年4月23日至7月6日期間假DX設計館設計博物館舉行，由設計師（David Lo）擔任主策展人，聯同設計文物收藏家（John Wu）共同策展。展覽回溯自1950年代以來，香港如何透過設計、影像與敘事精心構建城市形象，逐步奠定香港向世界展現國際身份的重要基石，並與航空、酒店及創意等界別夥伴攜手合作，呈現珍貴的視覺典藏，彰顯香港設計的獨特價值。旅遊業一直是香港身份的重要支柱，承載著「好客之都」的精神。然而，這份跨越地域的吸引力並非憑空而生。在沒有網路或社交媒體的年代，許多從未踏足香港的外國人，卻因一張海報、一幅手繪插畫、或是一則廣告而萌生前往香港的渴望。這正是展覽的核心命題與出發點。表示：「這個展覽匯聚了豐富的歷史影像與故事，突顯旅遊業在塑造香港城市身份中所扮演的深遠角色。《旅港維度》充分體現香港設計中心致力透過跨界協作推動創意發展的使命，展現設計如何連結集體文化與未來機遇。我們誠邀本地及國際觀眾一同參與，感受歷久常新的香港精神，並欣賞旅遊視覺語言如何持續啟發無限可能。」分享：「多年來，我們鮮有停下腳步，仔細審視視覺設計、語言，以至創意策略如何被運用向世界呈現香港面貌，這些努力背後的美學表達出優雅而精準的內涵。從西方視角中，香港往往是一顆多元璀璨的『東方之珠』；而在本地人眼中，它則承載著深厚的價值與集體記憶。展覽為觀眾提供重新認識香港的契機，透過交織的視覺敘事，展示設計如何塑造這座城市的國際形象。」為呈現香港層次豐富的城市面貌，展覽劃分為五大主題區域。從踏進展廳一刻開始，觀眾猶如穿越時空，展開一場被精心編排的視覺旅程。故事從一個名字開始。踏入展區，一些曾經定義香港形象的稱謂與字體迎面而來。從「香江」到「東⽅之珠」，每一個別稱都是一個時代為這座城市賦予的身份與想像，也是香港在不同時期向世界遞出的名片。透過本地航空公司及官方旅遊相關的宣傳素材，呈現香港如何同時被建構為「家」與「目的地」，從五、六十年代帶點抽象與異國情調的圖像，到八、九十年代愈趨真實鮮活的城市風景，既是本地人引以為傲的歸屬，也讓從未踏足的旅客心生嚮往。此展區以電影海報風格的手繪插畫，將不同的日常生活場景交織，拼貼出一個多元而複雜的香港。多個經典的東⻄方⾓⾊座落於維港海岸線，映照電影如何把日常平凡場景，昇華成全球觀眾記憶中難以取代的視覺符號。在國際連鎖品牌湧入之前，本地酒店早已肩負連貫中西的角色。電影《蘇絲黃的世界》把百年酒店六國飯店（現稱六國酒店）推向國際，成為影迷朝聖之地。從香港半島酒店、香港⽂華東⽅酒店到已成追憶的香港怡東酒店，它們的品牌形象與平面設計，讓旅客在抵埗的一刻，便直觀感受到香港同時具備奢華氣度、商貿效率與都會生活節奏的獨特氣質。香港從來不只是一片霓虹與摩天大廈。當繁華謝幕，另一片香港沿着四大長途徑、米埔與郊野公園蜿蜒展開，山巒、森林、泥灘與濕地層層交疊，這些畫面曾出現在昔日的旅遊宣傳畫面之中，如今再次提醒大家，香港一直比我們想像中的更遼闊。「電影中的香港」展區免責聲明（以英文版本為準）：「電影中的香港」展區所展示的插畫，均為獨立委約的原創藝術作品，是向香港電影文化致敬的設計之作。這些插畫並非任何電影的官方複製品，亦未經任何演員、製作公司或版權持有者認可、關聯或授權。