香港設計中心呈獻 《旅港維度——香港旅遊的視覺語言》

跨越七十年標誌性的展覽 探索香港如何向世界展現城市故事香港 - 2026年4月30日 - 香港設計中心 （HKDC）在文創產業發展處（CCIDA）主要贊助下，隆重呈獻全新展覽《旅港維度 —— 香港旅遊的視覺語言》。 展覽於2026年4月23日至7月6日期間假DX設計館設計博物館舉行，由設計師盧永強 （David Lo）擔任主策展人，聯同設計文物收藏家胡兆昌 （John Wu）共同策展。展覽回溯自1950年代以來，香港如何透過設計、影像與敘事精心構建城市形象，逐步奠定香港向世界展現國際身份的重要基石，並與航空、酒店及創意等界別夥伴攜手合作，呈現珍貴的視覺典藏，彰顯香港設計的獨特價值。
旅遊業一直是香港身份的重要支柱，承載著「好客之都」的精神。然而，這份跨越地域的吸引力並非憑空而生。在沒有網路或社交媒體的年代，許多從未踏足香港的外國人，卻因一張海報、一幅手繪插畫、或是一則廣告而萌生前往香港的渴望。這正是展覽的核心命題與出發點。
香港設計中心行政總裁陳娜嘉女士 表示：「這個展覽匯聚了豐富的歷史影像與故事，突顯旅遊業在塑造香港城市身份中所扮演的深遠角色。《旅港維度》充分體現香港設計中心致力透過跨界協作推動創意發展的使命，展現設計如何連結集體文化與未來機遇。我們誠邀本地及國際觀眾一同參與，感受歷久常新的香港精神，並欣賞旅遊視覺語言如何持續啟發無限可能。」
策展人盧永強（ David Lo ）與胡兆昌（ John Wu ） 分享：「多年來，我們鮮有停下腳步，仔細審視視覺設計、語言，以至創意策略如何被運用向世界呈現香港面貌，這些努力背後的美學表達出優雅而精準的內涵。從西方視角中，香港往往是一顆多元璀璨的『東方之珠』；而在本地人眼中，它則承載著深厚的價值與集體記憶。展覽為觀眾提供重新認識香港的契機，透過交織的視覺敘事，展示設計如何塑造這座城市的國際形象。」
五大主題空間 見證城市故事
為呈現香港層次豐富的城市面貌，展覽劃分為五大主題區域。從踏進展廳一刻開始，觀眾猶如穿越時空，展開一場被精心編排的視覺旅程。
展區一 — 香港的名字：
故事從一個名字開始。踏入展區，一些曾經定義香港形象的稱謂與字體迎面而來。從「香江」到「東⽅之珠」，每一個別稱都是一個時代為這座城市賦予的身份與想像，也是香港在不同時期向世界遞出的名片。
展區二 — 香港是我家：
透過本地航空公司及官方旅遊相關的宣傳素材，呈現香港如何同時被建構為「家」與「目的地」，從五、六十年代帶點抽象與異國情調的圖像，到八、九十年代愈趨真實鮮活的城市風景，既是本地人引以為傲的歸屬，也讓從未踏足的旅客心生嚮往。
展區三 — 電影中的香港：
此展區以電影海報風格的手繪插畫，將不同的日常生活場景交織，拼貼出一個多元而複雜的香港。多個經典的東⻄方⾓⾊座落於維港海岸線，映照電影如何把日常平凡場景，昇華成全球觀眾記憶中難以取代的視覺符號。
展區四 — 酒店與旅遊想像：
在國際連鎖品牌湧入之前，本地酒店早已肩負連貫中西的角色。電影《蘇絲黃的世界》把百年酒店六國飯店（現稱六國酒店）推向國際，成為影迷朝聖之地。從香港半島酒店、香港⽂華東⽅酒店到已成追憶的香港怡東酒店，它們的品牌形象與平面設計，讓旅客在抵埗的一刻，便直觀感受到香港同時具備奢華氣度、商貿效率與都會生活節奏的獨特氣質。
展區五 — 綠⾊地平線：
香港從來不只是一片霓虹與摩天大廈。當繁華謝幕，另一片香港沿着四大長途徑、米埔與郊野公園蜿蜒展開，山巒、森林、泥灘與濕地層層交疊，這些畫面曾出現在昔日的旅遊宣傳畫面之中，如今再次提醒大家，香港一直比我們想像中的更遼闊。
展覽資訊：
| 名稱：
| 《旅港維度——香港旅遊的視覺語言 》
| 開放日期：
| 2026年4月23日至7月6日
| 開放時間：
| 星期一、三至日：上午11時至晚上7時（公眾假期照常開放）；
逢星期二（公眾假期除外）休館
| 地址：
| 九龍深水埗通州街280號DX設計館二樓設計博物館
「電影中的香港」展區免責聲明（以英文版本為準）：「電影中的香港」展區所展示的插畫，均為獨立委約的原創藝術作品，是向香港電影文化致敬的設計之作。這些插畫並非任何電影的官方複製品，亦未經任何演員、製作公司或版權持有者認可、關聯或授權。
關於盧永強（David Lo）
盧永強是 LOMATTERS 創辦人及創作總監，擁有逾三十年品牌創意與策略管理經驗。他深信，真正有生命力的品牌背後都有一個核心 - 一個在所有行銷包裝之前便已存在的真實故事。他的專長在於深度解讀品牌的歷史積累與文化脈絡，從中提煉出最具說服力的品牌核心，再以策略與創意為語言，讓這個核心在新的時代對新的受眾重新產生共鳴。
盧氏曾任 bgx、陳幼堅設計公司及美國精英廣告公司 Grey Worldwide 品牌部門 Wba 創意總監，2006年加入南華傳媒出任集團總經理，管理《君子 Esquire》《車王 CarPlus》等媒體，同年創立 LOMATTERS。多年來他持續為多個本地及國際知名企業擔任品牌顧問，深入參與品牌定位、策略規劃及品牌資產梳理等核心工作，服務範疇橫跨家族企業、地產、酒店旅遊、電訊及食品等領域。其作品曾獲過百項本地及國際獎項，包括美國 One Show、Communication Arts、ADC 及香港設計師協會雙年獎等。
關於胡兆昌（John Wu）
胡兆昌（John Wu）為 MODERNISM 創辦人，兼資深平面設計師、香港歷史研究者及設計文物收藏家多重身份。他致力於香港視覺文化遺產的保存與推廣，尤其關注本地平面設計、印刷品、字體、商業圖像與城市記憶之間的深層關聯。亦為相關歷史保存了珍貴而具體的實物與文獻資料。
多年來有系統地蒐集、整理不同年代的香港設計作品與歷史物件，為香港本土設計發展提供了極具價值的研究材料，借出藏品和資料給媒體、研究者出版，更在不同場地策展分享。
胡兆昌與香港知專設計學院（HKDI）合辦 Graphic Archive，和不同機構及合作夥伴，將大量藏品進行數碼化、研究及公開共享。並透過學術研究與公共平台向社會廣泛呈現，為香港設計歷史正本清源。使珍貴的本土設計遺產於當代重新被認識與重視，並啟發新一代從香港獨特的視覺文化之中汲取靈感，延續屬於這座城市的創意精神與文化價值。
關於DX設計館
由香港設計中心負責營運位處深水埗的DX 設計館，是為新晉設計人才及時裝設計師提供培育的地方，以促進創意和業界之間的協作交流。DX設計館提供讓社區人士及旅客可參與的創意平台，並展示各種設計領域之間的協同效應。DX設計館備有展覽空間、活動空間及零售專區，讓設計師從中獲得實踐經驗。作為香港設計中心和設計業界的工作站，將積極推廣時裝和其他不同設計的項目和活動。通過精心設計的區域包括前館、快閃館、展覽廳、體驗館、設計博物館、別館、展台、滙館、物料館以及時尚焦點，我們期望打造DX設計館成為香港的創意樞紐。
DX設計館由市區重建局負責興建，並由香港特別行政區政府的文創產業發展處負責策略制定、協調和監督，指導DX設計館各項舉措以符合行業需求和期望。
關於香港設計中心（www.hkdesigncentre.org/tc）
香港設計中心作為香港特別行政區政府的策略伙伴，我們充分發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢，從設計中創造價值。
我們的主要項目包括：設計營商周、DFA 設計獎、Fashion Asia Hong Kong 及BODW In the City。自2024年起，我們在深水埗營運DX設計館，致力培育新晉設計人才，促進設計業界的合作及交流，同時為公眾帶來創新展覽、時裝展示及文化體驗的沉浸之旅。
為了實現目標，我們：
- 培養設計的創意文化
- 為各方持份者提供拓展商機的平台，釋放設計潛能
- 推動各個設計領域的卓越發展
關於文創產業發展處（www.ccidahk.gov.hk/tc）
文創產業發展處(文創處)於2024年6月成立，前身為自2009年設立的「創意香港」。文創處是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下為文化和創意業界提供一站式服務與支援的專責辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。文創處的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別跨領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化，以及在社會營造創意氛圍，以加強香港成為亞洲創意之都和中外文化藝術交流中心的定位。
免責聲明：香港特別行政區政府僅為香港設計中心多個活動／項目提供資助，除此之外並無參與該等資助活動／項目。在本刊物及相關資料／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。