Blue「WeSave 短期高息儲蓄保 ST1 (3年期)」 全新宣傳廣告「變走理財煩惱，鎖定保證回報」

關於Blue

香港首家網上人壽保險公司，Blue由擁有豐富經驗的投資管理公司高瓴投資，以及領先的互聯網增值服務供應商騰訊控股有限公司合資組成。Blue 專注提供簡易便捷、靈活自主、物有所值的保險方案。公司致力為客戶提供最適切的服務，讓他們可自主掌管保險方案，為生活帶來輕鬆便利。如欲瞭解更多，請即瀏覽 www.blue.com.hk。

