Blue「WeSave 短期高息儲蓄保 ST1 (3年期)」 全新宣傳廣告「變走理財煩惱，鎖定保證回報」

一筆過鎖定3年保證回報 3.81% p.a.香港 - 2026年4月30日 - 香港首家網上人壽保險公司 Blue 秉持以客戶利益為先的理念，致力協助每一位客戶以更安心、可規劃的方式管理財務規劃。為回應市場上不同客戶群的痛點及對短期儲蓄＋保證回報的需求，Blue皇牌儲蓄保險產品「WeSave 短期高息儲蓄保 ST1 (3年期)」剛推出全新宣傳廣告，廣告部分運用AI技術生成，如同Blue理念一樣以科技融合人性化產品，再配合「變走理財煩惱，鎖定保證回報」的宣傳口號，讓不同客戶群可因應自身情況作出更貼近目標的理財部署，讓資金增值更穩健。
是次產品宣傳廣告除有足本版外（足本版可於 Blue YouTube 頻道觀看：https://youtu.be/ia7pnPyzgew），更針對不同客戶群推出三個版本針對不同客群的宣傳海報 ——「穩健理財派」、「對沖風險派」及「準備退休派」。廣告以魔術師三套不同表演作藍本，配合與Blue標誌性的藍色鸚鵡的互動，帶出有效穩陣增值資金的方法，突顯 Blue「WeSave 短期高息儲蓄保 ST1 (3年期)」如何助你「變走理財煩惱，鎖定保證回報」。除了電視廣告外，Blue 亦會透過線上及線下多元渠道展開宣傳，包括港鐵車站及車廂電視、的士車身廣告、網上橫額及社交媒體內容等等，進一步擴大宣傳廣告及品牌的影響力。
回應市場三大痛點：
1. 「穩健理財派」：想啲錢擺喺度自動變多，又唔想將啲錢轉嚟轉去搞到人都亂？
痛點：為追「新客優惠」而將資金轉來轉去，管理過程繁鎖且資金有機會過於分散。
對應方案：「WeSave短期高息儲蓄保 ST1 (3年期)」以短期儲蓄為目標，一筆過鎖定3年保證回報，讓資金穩健透明地增長，「有數得計」之餘更減少資金「轉來轉去」帶來的不確定性及煩惱。
2. 「對沖風險派」：大市動盪、撞正減息周期，想保本賺息兼對沖投資風險？
痛點：隨著減息與地緣政治因素影響，客戶的資產組合有機會跟隨市場波動而面對虧損風險。
對應方案：「WeSave短期高息儲蓄保 ST1 (3年期)」聚焦短期增值、保本穩賺，主打以更穩健的方式為資產建立「安全網」，對沖多元投資組合的風險。
3. 「準備退休派」：想滾大筆退休資金，為人生下半場做好準備？
痛點：退休資金最重要是低風險且保證保本，更需要顧及現金流安排。
對應方案：「WeSave短期高息儲蓄保 ST1 (3年期)」提供保證回報，資金既可保本且同時賺息穩步增值，為人生下半場累積更扎實的理財基礎。
Blue數碼營銷總監胡琳誠先生表示：「我們留意到市場上不少的理財產品均有不同限制，未必能為客戶群解決理財煩惱；加上全球市場動盪，又要為退休生活超前部署，客戶會期望選擇簡單直接、安全、穩定和高回報的儲蓄保險產品。有見及此，我們的『WeSave 短期高息儲蓄保 ST1 (3年期)』，為客戶提供短年期、高回報及穩陣兼備的儲蓄計劃，讓他們知道想資金增值，最可靠的方法就是Blue 提供的保證回報。」
「WeSave 短期高息儲蓄保 ST1」產品特色：
Blue「WeSave 短期高息儲蓄保 ST1」計劃集保障與儲蓄於一身，產品主要特色包括：
- 鎖定保證回報：保障年期分為1年、2年或3年，3年期更有3.81% p.a. 保證回報率[2]，讓客戶可依自己需要投保，解決理財煩惱。
- 靈活保費額：保費金額由13,000美元起至 300,000美元[3]。
- 輕鬆網上投保：客戶只需網上投保，一筆過繳交保費即可鎖定高息，安心賺取保證回報。此外，受保人投保前無須驗身，保證批核。
- 全港最高[4]之額外意外保障：受保人如不幸因意外而身故，除身故賠償[5]外，還可以得到總繳保費的100%作為意外身故賠償[6]。
全新宣傳廣告之限時優惠：
成功投保Blue「WeSave 短期高息儲蓄保 ST1 (3年期)」且保費金額達US$25,000，即送HK$2,000 HealthCoin。讓客戶可於BlueMore健康平台以1 HealthCoin = HK$1兌換各種精彩奬賞！
Blue Insurance Limited為根據香港保險業條例（第41章）成立之持牌保險公司。有關Blue「WeSave 短期高息儲蓄保 ST1」的全新宣傳廣告和產品詳情、條款及細則，請瀏覽：https://www.blue.com.hk/hk/short-term-endowment。產品及優惠受條款及細則約束。
備註
[1]「WeSave 短期高息儲蓄保 ST1」為儲蓄保險計劃，並非銀行儲蓄產品。產品及優惠受條款及細則約束，詳情請參閱產品概要及保單條款。
[2]「保證回報率3.81% p.a.」是指在保單於3年期滿時的每年保證回報率。提早退保需繳付費用。
[3] 最低保費額以每張保單計算，而最高保費額則以每名受保人計算。在所有WeSave 短期高息儲蓄保ST1及WeSave 高息儲蓄保E1保單下，累積保費不能超過US$300,000。
[4] 數據截至2026年3月，與本港主要同類網上投保儲蓄保險產品比較。
[5] 取較高的價值：總繳保費的101%或保證現金價值的 100%。
[6] 每位受保人在所有「WeSave 高息儲蓄保E1」及「WeSave短期高息儲蓄保 ST1」保單下的合計意外身故賠償上限為US$125,000。
關於Blue
香港首家網上人壽保險公司，Blue由擁有豐富經驗的投資管理公司高瓴投資，以及領先的互聯網增值服務供應商騰訊控股有限公司合資組成。Blue 專注提供簡易便捷、靈活自主、物有所值的保險方案。公司致力為客戶提供最適切的服務，讓他們可自主掌管保險方案，為生活帶來輕鬆便利。如欲瞭解更多，請即瀏覽 www.blue.com.hk。