智電系統 2026「智電日」登場 以 AI 調度深化微電網韌性布局

智電系統董事長 郭守富 於開幕致詞指出，面對再生能源滲透率攀升與極端氣候下的電網穩定性挑戰，單純擴建發電裝置已不足以因應。「精準的能源調度，是落實微電網價值的核心。」他強調，智電已全面投入以AI為核心的調度技術，透過預測演算法將再生能源的波動性轉化為可調度資源，協助系統在複雜供需情境下完成最優化分配。

董事長致詞：精準調度是微電網的核心價值

台北2026年4月30日 /美通社/ -- 慧能源管理解決方案商 智電系統股份有限公司（Smart Power System，以下簡稱智電） 今(30)日於台北寒舍艾美酒店舉辦年度研討會「智電日」，以「智賦微網 電築韌性」為主軸，吸引超過250位產官學界代表出席。智電於會中完整揭露以AI調度為核心的微電網技術藍圖，並正式宣示2026年將以 防災型微電網 與 海外市場拓展 為兩大戰略重點。

會中由總經理 黃李堅 領軍，智電核心團隊完整展示公司自底層EMS、SCADA 建置，到上層VPP聚合與AI調度的垂直整合能量。因應台電深澳電廠即將建置大型儲能系統，智電於會中完整解析其技術要點，並展示公司既有EMS產品線對該應用情境的對應能量，展現承接大型儲能複雜調度需求的技術實力與整備度。此外，智電透過智慧表後控制所建構的虛擬電廠平台，目前聚合容量已達 262 MW ，已實際參與電力交易市場運作；AI算力驅動的調度引擎則進一步將再生能源波動轉化為可調度資源,，是智電下一階段能源自主技術的核心。

技術主軸：從 EMS 基礎建設到 AI 調度應用

智電近期完成的 國立臺灣科技大學防災型微電網 專案，規模達 1MW/2MWh ，可於市電中斷時支援 4小時， 是公司將AI調度核心應用於校園防災場域的指標性成果，也奠定防災型微電網產品化的技術基礎。

此外，智電亦分享綠氫整合與微電網管理的中長期布局，勾勒從現階段儲能調度邁向多元能源載體整合的技術路徑。

2026 戰略布局:防災微電網與海外市場雙軌推進

智電於會中明確指出2026年兩大戰略方向：

一、防災型微電網深化發展。 以校園微電網專案為起點，將AI調度核心模組化，推向校園、醫院、政府機關、關鍵基礎設施等應用場域，回應氣候變遷下各界對電力韌性的迫切需求。

二、海外市場加速拓展。 智電已於日本完成2MW/8MWh儲能案場的EMS建置並穩定運行中，後續多個案件亦同步推進；紐西蘭、澳洲市場則持續開發中。2026年將以既有實績為基礎，加速海外業務深化，將台灣自主研發的EMS、SCADA與PPC整合能力輸出至國際市場。