海信以標誌性品牌活動提升時尚與文化格調，慶祝《穿普拉達的女王2》5月1日上映

青島2026年4月30日 /美通社/ -- 電視顯示屏領域頭部品牌海信，攜手二十世紀影業(20 th Century Studios)新作《穿普拉達的女王2》(The Devil Wears Prada 2)開展里程碑式合作，重新詮釋科技創新與美學藝術的融合之道。該片定於5月1日正式上映。本次品牌聯動，將海信前沿的RGB MiniLED顯示技術帶入時尚與文化核心圈層，標誌著高端顯示屏的角色拓展邁入全新階段。

這場戰略合作落地於《穿普拉達的女王2》全球首映盛典。海信RGB系列電視驚豔亮相這場萬眾矚目的全球紅毯盛會，以視覺敘事為核心，彙聚全球文化目光。此次首映禮活動表明，新一代顯示技術，正逐步成為視覺表達、時尚以及電影場景設計核心場景中的剛需配置。

本次品牌活動的核心亮點，是海信全新升級的RGB MiniLED技術。該技術不僅大幅提升色彩還原度、亮度精准度與對比度深度，更讓顯示設備能夠適配各類高審美、重設計的高端場景使用需求。

隨著大屏顯示設備逐步融入多元美學場景，海信不斷重塑電視產品定位，打破單一娛樂設備的固有屬性，蛻變為當代文化中極具設計感的美學單品。新片中，海信電視現身經典的《Runway》雜誌社辦公場景，進一步鞏固品牌在時尚與影視經典場景中的曝光度。海信跨界深耕時尚與文化領域，也折射出顯示技術的大眾認知與應用場景正在迎來更廣泛的轉變。