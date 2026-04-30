Asahi Super Dry推出全新升級Dry Crystal 於香港及台灣延續暢飲輕盈啤酒、無需妥協的生活態度

日本新世代演員橫濱流星擔任品牌大使，充分演繹出Dry Crystal「全情投入 從不妥協」的生活態度。全新升級Dry Crystal現已於各大超市及餐廳全面上市。

香港 - 2026年4月30日 - 日本銷量第一啤酒品牌 Asahi Super Dry 的輕盈啤酒系列 Dry Crystal迎來重大升級，分別於中國內地及香港推出全新「無糖」版本，以及在台灣推出「低糖」版本，酒精含量為3.5%。受日本的積極充實生活方式所啟發，Dry Crystal既能保留Asahi Super Dry標誌性超爽口感，同時含糖量比起Super Dry低，進一步體現品牌一貫的承諾——為消費者提供精心釀造、更符合「正念飲酒」生活方式的選擇，讓每一次暢飲酒都無需妥協。由即日起，全新升級Dry Crystal於中國內地、香港及台灣市場矚目登場。



全新升級Dry Crystal於香港及中國內地推出無糖版本，並於台灣推出低糖版本，讓消費者無需妥協地暢飲，充分體現品牌致力為消費者提供更輕盈、且貼合現代生活方式飲用選擇的承諾。（以上是香港推廣圖片）

自兩年前破格登場後，這款創新的輕盈啤酒現以升級的功能賣點，重新定義「理性暢飲」。升級版的 Dry Crystal不但保留了經典 Super Dry 的清爽口感，同時切合現代消費者對更均衡、更理性生活方式的追求。這不僅展現品牌持續突破、超越消費者期望的決心，更印證了極致口感與活力生活從來不是二選一，而是可以完美兼容。



不妥協的生活態度遇上日本極致工藝：日本新世代演員橫濱流星聯同Asahi 演繹超爽新世代風格



Dry Crystal 為「從不妥協」的消費者提供一個更明智的選擇，保留了最受歡迎的超爽口感，同時支持他們達成更積極、更均衡的生活方式。首次擔任酒類品牌大使的橫濱流星充分演繹了Dry Crystal的革新，他對生活從不妥協的態度亦與品牌理念不謀而合。橫濱流星是日本新世代實力派演員，憑《正體：真面目》（2024）及《國寶》（2025）等作品橫掃各大獎項，贏盡票房與口碑。



Dry Crystal 為橫濱流星的動感人生注入活力



於日本拍攝的全新Dry Crystal宣傳影片首次專為香港及台灣觀眾量身打造。影片中，橫濱流星真實呈現他對追求均衡、有意識的選擇且絕不妥協的生活態度，與 Dry Crystal 的品牌理念自然契合。從高強度的健身訓練到片場的拍攝時刻，全新Dry Crystal宣傳影片都完美捕捉他緊湊且充滿活力的生活節奏。



在每一個生活場景中，Dry Crystal 都是橫濱流星的自然之選。這款輕盈配方保留了Super Dry的經典口感，同時支持他追求巔峰表現的承諾。這正正呼應了近期「正念飲酒」的趨勢—— 一種重視選擇與平衡、更具自主意識的新主張。



香港和台灣一直是Dry Crystal的主要市場，品牌今次特別為兩地的消費者量身打造宣傳影片，而並非採用全球版本。影片選址日本實地拍攝亦具重要策略意義，在引起香港與台灣消費者情感共鳴的同時，亦能更好傳達與品牌的聯繫。透過為兩地消費者創作的專屬宣傳影片，進一步展現品牌對市場的深厚承諾、敏銳的文化觸覺，以及靈活多變的宣傳方式。



全新升級的 Dry Crystal系列現已於中國內地、香港及台灣的各大超市、網上商店及指定餐廳發售。請瀏覽Asahi Super Dry網站（https://www.asahisuperdry.com/）了解更多資訊。

