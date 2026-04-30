平安數字銀行公佈2025年全年業績 淨利息收入按年增逾60% 總資產較去年同期增長達135%

關於平安數字銀行

平安數字銀行（國際）有限公司（簡稱「平安數字銀行」、「PingAnDB」）是陆金所控股有限公司（簡稱「陆控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司。平安數字銀行於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，提供個人銀行和商業銀行服務。依託平安集團科技優勢和綜合實力，平安數字銀行致力以金融科技重塑銀行體驗，為客戶帶來更順心、便捷的銀行服務，並銳意成為平安集團在港的綜合金融平台之一。

