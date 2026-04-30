平安數字銀行公佈2025年全年業績 淨利息收入按年增逾60% 總資產較去年同期增長達135%

秉持「安心在．未來在」品牌理念邁向新里程
- 全新品牌理念「安心在．未來在」，從銀行服務到人生保障規劃，以專業助客戶無憂前行。作為全牌照銀行，平安數字銀行全速發展個人銀行業務，先後推出線上線下保險業務和理財服務，客戶一App在手盡享全面服務。
- 2025年各項經營指標表現理想，截至2025年12月31日，總資產按年增加135%，全年淨利息收入按年增超過六成，錄得逾2.2億港元。
- 個人銀行業務發展迅速，截至2025年年底，客戶存款總額約105億港元，並持續上升升，於今年3月底已突破125億港元[1]。
- 陆金所控股有限公司（陆控）（06623.HK，NYSE：LU）全力支持平安數字銀行升級業務，2025年注資7億港元，彰顯對本行發展的堅實信心。
香港 - 2026年4月30日 - 平安數字銀行（國際）有限公司（「平安數字銀行」、「PingAnDB」）公佈截至2025年12月31日為止的年度業績。平安數字銀行以全新品牌開展新里程，致力為客戶帶來「安心在．未來在」的全方位金融服務，配合多元化金融產品及貼心優質的銀行服務，帶動本行個人銀行業務發展增速。
平安數字銀行於2025年各項關鍵經營指標表現理想，核心盈利能力保持穩步提升，全年淨利息收入錄逾2.22億港元，按年增長約62%。另外，客戶存款穩步上揚，截至2025年12月31日，客戶存款總額約105億港元，並持續錄得增長，今年3月底突破125億港元1。
平安數字銀行行政總裁姚文松先生表示：「『安心在．未來在』代表著平安數字銀行對客戶的使命，對未來發展的目標，團隊堅信銀行應該要做到『好用』。回顧過去一年，平安數字銀行發展增速，完成多項里程碑，成全牌照銀行，服務集保險、理財、存款於一身。我們將繼續朝著『平安集團在港的綜合金融平台之一』這個目標進發，並成為每個客戶、每間中小企的堅實後盾，開啟更美好的未來。」
平安數字銀行於2025年內先後獲陆控注資，共7億港元，用以積極發展個人銀行業務，加強人才和科技實力。平安數字銀行早前推出雙實力理財服務，融合互聯網券商級別體驗和銀行級信心保障，連同線上線下保險服務，客戶只需一APP在手，便可隨時享受存款、外匯、跨境匯款、理財和保險等一站式金融服務，更無需額外轉賬，即時調動儲蓄賬戶資金投資港股、美股和基金等，投資與存款靈活SWITCH。
外圍經濟環境瞬息萬變，地緣政治風險令企業面對日益加劇的營商挑戰。在平安數字銀行的商業銀行客戶中，貿易相關企業的貸款額佔比最高。作為支持貿易企業的中堅份子，我們多年來積極發掘商業數據的潛力，重塑開戶和信貸審批流程，將每個步驟的痛點逐一撃破，實現快速而準確的評估和批核，讓更多企業受惠。而且，平安數字銀行為企業提供一站式商業銀行服務，從開戶、外匯、跨境匯款至融資借貸，全面切合企業日常營運及國際拓展的實際所需。截至2025年12月31日，銀行貸款總額增至36.1億港元。
展望未來，平安數字銀行將繼續想多一步，為客戶提供「慳水、慳力、慳時間」的服務體驗，推動產品和服務創新，讓個人及企業客戶享受更一步到位的金融體驗。本行矢志以「好用的數字銀行」為目標，並於平安集團在港的綜合金融平台中擔當重要角色，成為客戶的堅實後盾。
查閱平安數字銀行2025年財務報表，請瀏覽：https://www.pingandb.com/tc/financial-report.html
投資涉及風險。投資產品的價格有時可能會非常波動。投資產品的價格可升可跌, 甚至變成毫無價值。買賣投資產品帶有風險，投資者未必能夠賺取利潤，可能會招致損失。外地投資產品具有與本地市場一般沒有關連的其他風險。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關之風險披露聲明。您應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與任何投資項目。
[1] 數據截至2026年3月31日。
關於平安數字銀行
平安數字銀行（國際）有限公司（簡稱「平安數字銀行」、「PingAnDB」）是陆金所控股有限公司（簡稱「陆控」）（香港聯合交易所股份代號：6623；美國紐約證券交易所股份代號: LU) 的全資子公司，以及中國平安保險（集團）股份有限公司（簡稱「中國平安」）（香港聯合交易所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）的成員公司。平安數字銀行於 2019 年 5 月獲香港金融管理局發出銀行牌照，提供個人銀行和商業銀行服務。依託平安集團科技優勢和綜合實力，平安數字銀行致力以金融科技重塑銀行體驗，為客戶帶來更順心、便捷的銀行服務，並銳意成為平安集團在港的綜合金融平台之一。