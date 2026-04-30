DP World 巡迴賽與 HCLTech 宣佈建立新合作關係

DP World 巡迴賽選定 HCLTech 負責推動其多渠道數碼體驗轉型；雙方亦建立多年市場推廣合作，重點聚焦歐洲市場 印度諾伊達和倫敦2026年4月30日 /美通社/ -- 全球領先科技企業 HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) 與 DP World 巡迴賽今日共同宣佈，HCLTech 將出任巡迴賽的官方數碼體驗合作夥伴。 此外，歐洲巡迴賽集團首屈一指的男子職業高爾夫巡迴賽——DP World 巡迴賽已委託 HCLTech 引領一項多年期項目，重塑巡迴賽的全球數碼面貌，並以球迷為核心推動創新。 HCLTech 將圍繞 DP World 巡迴賽網站及應用程式，設計並推出新一代數碼體驗平台，從全新角度讓世界各地球迷發掘、關注和投入高爾夫運動。 此外，HCLTech 將出任巡迴賽的官方市場推廣合作夥伴，每季在五場 DP World 巡迴賽賽事中擁有官方合作夥伴身份，同時包括多項尊貴款待、現場體驗及數碼推廣活動。

DP World 巡迴賽素有高爾夫球全球巡迴賽之稱，雲集 46 個國家的球手。巡迴賽在數據量越來越龐大且講求實時回應的環境下運作，球迷期望能跨越不同裝置及地域，流暢地獲取即時賽事畫面、精彩故事及專業數據分析。 HCLTech 將融匯其數碼工程、體驗設計、數據平台及大型轉型的深厚實力，建構靈活擴展的高性能網頁及流動平台，設計簡單直觀、架構穩健可靠，且與巡迴賽的全球品牌形象一脈相承。 轉型後的數碼生態系統將滿足球迷、現場觀眾、球員、教練，以及媒體和商業夥伴的需求，讓大家隨心獲取即時內容、沉醉於感官體驗、發掘深入分析，並於每次互動中踏上專屬的個人化球迷之旅。

HCLTech 市場推廣總監 Jill Kouri 談到這次合作時說：「我們非常高興能與 DP World 巡迴賽結成夥伴，一方面作為客戶，另一方面也是核心的市場推廣啟動合作夥伴。 在客戶方面，我們滿懷興奮地參與這項數碼轉型計劃，其將令球迷更易發掘、分析和分享關鍵瞬間。 從合作夥伴層面而言，是次合作進一步提升 HCLTech 的全球品牌影響力，令我們的覆蓋範圍延伸至多元國際受眾群，尤其是歐洲地區。」 DP World 巡迴賽技術總監 Michael Cole 說：「DP World 巡迴賽的球迷遍佈全球，因此我們必須建立世界級數碼生態系統，才能每週持續流暢地與球迷互動。 隨著我們不斷擴大數碼領域的宏大抱負，我們選定 HCLTech，皆因其具備深厚的工程傳承、在建構大規模全天候運作數碼平台方面擁有實力，並有能力將技術轉化為富有意義的球迷體驗。」

DP World 巡迴賽行政商務總監 Max Hamilton 補充道：「高爾夫球向來獲譽為『商業運動』，巡迴賽的全球平台正好為 HCLTech 提供精準而靈活的場景，讓其得以大展創新宏圖，並與環球受眾互相連繫。」 如欲了解更多，請點擊此處。 關於 HCLTech HCLTech 是一家全球科技公司，在 60 個國家僱有超過 227,000 名員工，提供以人工智能、數碼、工程、雲端及軟件為核心的業界頂尖實力，並涵蓋廣泛的科技服務及產品組合。 我們與各主要垂直行業的客戶合作，為金融服務、製造業、生命科學及醫療保健、科技及服務、半導體、電訊及媒體、零售及消費品 (CPG)、流動及公共服務等領域，提供行業解決方案。 截至 2026 年 3 月底為止 12 個月的綜合收入總額達 147 億美元。 HCLTech 亦憑藉策略性的科技與品牌夥伴關係，於全球體育舞台綻放光芒，在美國 MetLife Stadium 出任官方數碼轉型合作夥伴，並在 Cricket Australia 擔任官方數碼科技合作夥伴。 如欲了解我們如何為您加速業務發展，請瀏覽 hcltech.com。

關於 DP World 巡迴賽 DP World 巡迴賽是歐洲巡迴賽集團旗下的主要男子職業高爾夫巡迴賽。 作為高爾夫球的環球巡禮，我們於全球勝地展示寰宇人才，並以平台為基石，締造社群、演繹精彩、串連世界。 寰宇人才：我們為世界級頂尖人才開拓前路及平台，讓高爾夫球偶像、國民英雄及耀眼新星匯聚於此。

環球勝地：我們在世界各地標誌性的城市及地標舉辦錦標賽，每週盡情頌揚並呈現所到球場、城市及文化的多元風貌。

全球社群：我們以積極創新、創意內容及對社會與環境的正面影響為使命，建構社群、帶來歡樂、連繫各方。

我們的 2026 全球賽程包括在 25 個不同國家舉辦的 42 場賽事，並分為三個不同階段：五場「全球揮杆賽」、「後九洞」及「DP World 巡迴賽季後賽」。 賽程中包括五場 Rolex Series 賽事 – 即 DP World 巡迴賽中的最高級別賽事 – 以及四場大滿貫錦標賽。所有這些賽事均會計算入杜拜競賽排名，該排名是巡迴賽貫穿整個賽季的競逐，最終在杜拜的 DP World 巡迴冠軍賽圓滿落幕。 全球領先的智能端到端供應鏈與物流解決方案提供商 DP World，自 2022 賽季起一直出任 DP World 巡迴賽的冠名合作夥伴；而 2022 賽季正是巡迴賽自 1972 年創立以來的第 50 個賽季。