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出版：2026-Apr-30 19:32
更新：2026-Apr-30 19:32
Media OutReach Newswire

香港國際機場黃金週購物賞　

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2X 積分 +港幣1,000元現金券 + 個人化旅程馬賽克

香港 - 2026年4月30日 - 黃金週將至，HKairport Rewards 推出限定購物禮遇，包括 2X積分、高達 HK$1,000 Mastercard 機場現金券及尊尚腕錶 HK$6,000 購物賞，為旅客的旅程增添購物驚喜。同時，選購禮品及手信更送個人化旅程馬賽克，為您的旅程增添一份獨一無二的回憶。

香港國際機場黃金週購物賞

消費滿港幣$299即賞個人化旅程馬賽克

購物賞登場 精彩獎賞源源不絕

由 4月 30 日起至 5月 10 日

1. 享 2X 積分，回贈高達 8%
旅客於機場店舖或 HKairportShop.com 機場網上商店消費，均可享 2 倍獎賞積分，回贈高達 8%。

每消費港幣 $1 可獲 2 獎賞積分；每 50 積分即可兌換 1 HKIA Dollar，可當作港幣 $1 使用。HKIA Dollar 可於機場超過 100 間參與商戶及餐廳使用，讓旅客盡享購物及餐飲禮遇。

2. Mastercard簽賬獎賞 高達港幣$1, 000回贈
以 Mastercard單一消費滿指定金額，更可獲贈 Mastercard 機場電子現金券，高達港幣 $1,000回贈

Mastercard 單一消費
Mastercard機場電子現金券
港幣$3,000 - $9,999
港幣$100
港幣$10,000 - $19,999
港幣$400
港幣$20,000 或以上
港幣$1,000
每名會員於推廣期內可兌換各消費級別之Mastercard機場電子現金券一次。

即日起至531

3. 尊尚腕錶港幣 $6,000 購物優惠
於機場選購指定尊尚品牌腕錶及腕錶配件滿港幣50,000元，可享立減港幣6,000元購物優惠！會員只需於「My HKG」流動應用程式內輸入獎賞代碼「WATCH6000」，即可領取港幣 6,000 元電子現金券。參與推廣的 9 間國際知名品牌包括：BVLGARI、Cartier、Chaumet、IWC Schaffhausen、Jaeger-LeCoultre、Montblanc、Panerai、Piaget及Tiffany & Co.。

4. 送個人化旅程馬賽克 消費滿港幣 $299即賞
近日大受歡迎、別具香港特色的馬賽克有新一輪的推廣活動，今次更加入新元素，讓您締造尊屬旅程的紀念品！全新的馬賽克附送以香港國際機場(HKG) 連繫的不同目的地航線字標貼紙，並配以香港及各人氣旅遊目的地專屬迷你貼紙，隨您拼、任您貼，創意組合出您獨一無二的旅程故事。

個人化旅程馬賽克

有20款不同目的地之專屬迷你貼紙可供選擇
有20款不同目的地之專屬迷你貼紙可供選擇

由4月30日至5月31日，旅客凡於香港國際機場禮品及手信商店消費滿港幣 $299，即可獲贈個人化旅程馬賽克禮品包一份，數量有限，送完即止。

超過50間參與商戶，按此 了解更多詳情。

香港國際機場網上商店春季輕鬆遊購物賞 優惠低至5折

香港國際機場網上商店春季輕鬆遊購物賞

春天是煥發身心的好時機。無論您正計劃一場療癒之旅，還是展開一段全新的冒險，HKairportShop.com 網上商店已為您準備好美妝護膚套裝到最新科技產品等各款旅遊必備品，部分產品低至５折優惠。由即日起至5月10日， 於HKairportShop.com單一消費淨額满港币2,000元 ，即享96 折。與此同時，消費滿港幣3,500，可獲贈Victorinox TA 5.0 便攜式背囊一個（價值港幣660元）; 消費滿港幣7,500元或以上，則可獲贈Marshall Willen II 黑金色喇叭一個（價值港幣999元）。

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作者簡介:

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

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