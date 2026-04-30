香港國際機場黃金週購物賞　

2X 積分 +港幣1,000元現金券 + 個人化旅程馬賽克
香港 - 2026年4月30日 - 黃金週將至，HKairport Rewards
推出限定購物禮遇，包括 2X積分、高達 HK$1,000 Mastercard 機場現金券及尊尚腕錶 HK$6,000 購物賞，為旅客的旅程增添購物驚喜。同時，選購禮品及手信更送個人化旅程馬賽克，為您的旅程增添一份獨一無二的回憶。
購物賞登場 精彩獎賞源源不絕
由 4月 30 日起至 5月 10 日
1. 享 2X 積分，回贈高達 8%
每消費港幣 $1 可獲 2 獎賞積分；每 50 積分即可兌換 1 HKIA Dollar，可當作港幣 $1 使用。HKIA Dollar 可於機場超過 100 間參與商戶及餐廳使用，讓旅客盡享購物及餐飲禮遇。
2. Mastercard簽賬獎賞 高達港幣$1, 000回贈
| Mastercard 單一消費
| Mastercard機場電子現金券
| 港幣$3,000 - $9,999
| 港幣$100
| 港幣$10,000 - $19,999
| 港幣$400
| 港幣$20,000 或以上
| 港幣$1,000
即日起至5月31日
3. 尊尚腕錶港幣 $6,000 購物優惠
4. 送個人化旅程馬賽克 消費滿港幣 $299即賞
由4月30日至5月31日，旅客凡於香港國際機場禮品及手信商店消費滿港幣 $299，即可獲贈個人化旅程馬賽克禮品包一份，數量有限，送完即止。
超過50間參與商戶，按此 了解更多詳情。
香港國際機場網上商店春季輕鬆遊購物賞 優惠低至5折
春天是煥發身心的好時機。無論您正計劃一場療癒之旅，還是展開一段全新的冒險，HKairportShop.com 網上商店已為您準備好美妝護膚套裝到最新科技產品等各款旅遊必備品，部分產品低至５折優惠。由即日起至5月10日， 於HKairportShop.com單一消費淨額满港币2,000元 ，即享96 折。與此同時，消費滿港幣3,500，可獲贈Victorinox TA 5.0 便攜式背囊一個（價值港幣660元）; 消費滿港幣7,500元或以上，則可獲贈Marshall Willen II 黑金色喇叭一個（價值港幣999元）。
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