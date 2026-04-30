香港國際機場黃金週購物賞　

2X 積分 +港幣1,000元現金券 + 個人化旅程馬賽克

香港 - 2026年4月30日 - 黃金週將至，HKairport Rewards 推出限定購物禮遇，包括 2X積分、高達 HK$1,000 Mastercard 機場現金券及尊尚腕錶 HK$6,000 購物賞，為旅客的旅程增添購物驚喜。同時，選購禮品及手信更送個人化旅程馬賽克，為您的旅程增添一份獨一無二的回憶。







購物賞登場 精彩獎賞源源不絕



由 4月 30 日起至 5月 10 日



1. 享 2X 積分，回贈高達 8%



Mastercard 單一消費

Mastercard機場電子現金券

港幣$3,000 - $9,999

港幣$100

港幣$10,000 - $19,999

港幣$400

港幣$20,000 或以上

港幣$1,000



即日起至

5

月

31

日

有20款不同目的地之專屬迷你貼紙可供選擇