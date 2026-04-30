Bemis Associates 任命 Christina Chen 為總裁兼營運總監

Johansen 說道：「這次晉升對 Christina 和 Bemis 公司而言，標誌着 Bemis 邁向下一階段的增長及成功。 Christina 是我職業生涯中，共事過的一大傑出領導人才兼商業精英。 近二十年的並肩作戰，為我們建立了深厚的合作情誼，我深信她將成為卓越的總裁，帶領 Bemis 攀上新高峰。」

Chen 接替 Michael Johansen，Johansen 將留任行政總裁一職，專注於企業策略、創新變革、全球夥伴關係及長期增長，並在 Bemis 邁向新階段加速發展之際，與 Chen 緊密合作，共創輝煌。

Chen 累積逾 25 載全球商業領導資歷，領域遍及半導體製造、資訊科技 (IT) 硬件、商業測試與認證服務、零售品牌方案及膠帶製造。

她自 2019 年加入 Bemis 後，一直是 Bemis 行政領導團隊的重要成員，近期出任全球營運總監兼亞太區總裁，此前亦曾擔任亞太區執行副總裁。 在任內，Chen 帶領 Bemis 拓展全球營運版圖、推動供應鏈區域化、鞏固亞太區領導團隊，並就多項重大的供應鏈及貿易挑戰成功作出應對。

作為總裁兼營運總監，Chen 將率領 Bemis 行政領導團隊，推進全球增長步伐。 她亦將擔任行政總裁領導團隊的核心成員，負責協調全公司的一致性及策略執行等工作。