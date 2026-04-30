HNS 2026丨華為聯合行業組織發佈星河AI園區全域安全技術白皮書，四大安全維度構築立體防護

《白皮書》系統構建全域安全技術架構，為全球園區網絡安全提供首個完整框架。華為數據通信產品線園區網絡領域副總裁朱亞明表示：「安全是AI園區的基石。華為通過『數字+物理』雙域融合，實現從連接及資產安全到空間與隱私安全的立體防護，推動園區從被動防禦走向主動感知與智能守護。」四大安全維度包括：

開羅2026年4月30日 /美通社/ -- 華為數據通信創新峰會2026（HNS 2026）北非站期間，華為攜手行業組織和客戶面向海外發佈《星河AI園區全域安全技術白皮書》（以下簡稱《白皮書》）。《白皮書》首次提出連接、資產、空間、隱私四大安全維度，構建立體防護的全域安全架構，標誌著AI園區安全從單點防護邁入「全域感知、主動智能防禦」新階段。

連接安全：針對空口數據易受攻擊的問題，華為獨家推出Wi-Fi密盾技術，在物理層徹底杜絕數據被抓包；有線側端到端MACsec疊加PQC（抗量子計算）算法，為數據傳輸提供面向量子時代的長效安全，實現端到端防數據洩露。

資產安全：針對政府、金融等行業啞終端激增帶來的網絡攻擊風險，華為聚類識別技術使啞終端自動識別率達95%；結合終端異常行為檢測與交換機本地推理，實現異常流量秒級檢測與主動阻斷，有效防止網絡入侵擴散，實現終端看得清管得住、防私接防仿冒。