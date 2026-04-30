八載同行，無限向前：BingX 推出千萬美元獎池，啟動全球八週年慶典

巴拿馬城2026年4月30日 /美通社/ -- BingX，作為領先的加密貨幣交易所與 Web3-AI 公司，今日正式啟動其八週年慶典，並推出以「8 年同行，無限未來」（8 years on, infinite ahead）為主題的 INFIN8 活動。 INFIN8 活動的核心理念圍繞「無限」，以賽車賽道的連續迴圈作為象徵，靈感來自 BingX 與 法拉利車隊 (Scuderia Ferrari HP) 的合作關係。如同賽車運動所展現的精準與速度，這也體現了 BingX 對持續前進、不斷迭代，以及突破界限創新的承諾。 為紀念這一重要里程碑，BingX 推出八週年活動，邀請全球用戶共同參與慶祝。活動以賽車為靈感設計，結合里程碑式獎勵、個人與團隊競賽，以及社群互動激勵機制。整體活動將於 4 月 27 日至 6 月 2 日分四個階段進行。交易者可透過逐步挑戰解鎖獎勵，競逐最高 15 萬美元的個人獎金與 5 萬美元的團隊獎金，並共享高達 1,000 萬美元的總獎池。

作為慶典的一部分，BingX 也將活動延伸至線下，於全球多地舉辦系列活動，包括巴西的比特幣披薩日慶祝活動、墨西哥城的大型用戶聚會，以及阿根廷的交流活動。這些聚會展現了「8 年同行，無限未來」的精神，將重要里程碑轉化為凝聚全球用戶的精彩時刻。 在過去八年間，BingX 的每一個里程碑都是持續進步循環的一部分，不斷優化產品、拓展使用門檻，並重新定義交易的可能性。從率先推動「All in AI」策略，到打造連結加密資產與傳統金融的整合生態系，這股動能持續推動公司向前發展，讓每一次突破都成為邁向無限未來的下一步。

關於 BingX BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。 憑藉完整的 AI 驅動產品與服務矩陣，涵蓋衍生品、現貨交易與跟單交易及TradFi等多元領域，BingX 滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。