易點天下亮相香港國際授權展：AI助力IP出海，營銷前置成關鍵

香港2026年4月30日 /美通社/ -- 4月27日至29日，第23屆香港國際授權展（Hong Kong International Licensing Show）在香港會議展覽中心舉行。本屆展會由香港貿發局主辦，匯聚來自全球的授權商、品牌方及產業夥伴，集中展示動漫遊戲、影視娛樂、虛擬形象與AIGC等領域的最新趨勢。

易點天下（Eclicktech）攜旗下業務品牌Yeahmobi參展，圍繞「AI驅動的全球營銷能力」與「IP出海商業化路徑」展示實踐成果，並與現場多家國際授權商、品牌方就海外市場洞察、內容本地化及精準觸達等議題展開交流。