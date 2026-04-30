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出版：2026-Apr-30 21:30
更新：2026-Apr-30 21:30
PR Newswire

易點天下亮相香港國際授權展：AI助力IP出海，營銷前置成關鍵

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香港2026年4月30日 /美通社/ -- 4月27日至29日，第23屆香港國際授權展（Hong Kong International Licensing Show）在香港會議展覽中心舉行。本屆展會由香港貿發局主辦，匯聚來自全球的授權商、品牌方及產業夥伴，集中展示動漫遊戲、影視娛樂、虛擬形象與AIGC等領域的最新趨勢。

易點天下（Eclicktech）攜旗下業務品牌Yeahmobi參展，圍繞「AI驅動的全球營銷能力」與「IP出海商業化路徑」展示實踐成果，並與現場多家國際授權商、品牌方就海外市場洞察、內容本地化及精準觸達等議題展開交流。

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展會期間，易點天下代表在圓桌論壇中分享觀點指出：對於IP國際化而言，「營銷前置」已成為提升海外認知與商業談判效率的關鍵環節。借助AI技術，品牌方能夠更高效地完成市場洞察、內容適配與受眾觸達，在更短週期內建立目標市場用戶基礎，為後續授權合作與商業化奠定基礎。

易點天下表示，未來將持續通過技術創新與全球化服務能力，支持更多文化與內容IP拓展海外市場，推動品牌影響力與商業價值的長期增長。

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aiip-302758614.html

SOURCE eclicktech

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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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