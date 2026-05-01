Neutrinos 於 Everest Group 的《2026 年保險專用 IDP PEAK Matrix® 評估》中獲評為領導先鋒

縱觀全面保險營運，文件處理長期以來都是效率不彰的一大主因。 雖然數碼方法解決了存取問題，但如今的競爭優勢來自文件存入系統時，已轉為可用於決策的結構化情報。

Everest Group 副總裁 Vaibhav Bansal 指出：「Neutrinos 在《2026 年保險專用智能文件處理產品 PEAK Matrix® 評估》中獲確立為領導先鋒。 公司對保險業務高度專注，加上投入資源設立專責的智能文件處理卓越中心 (CoE) 並提供 24 小時全天候支援，使其市場地位更加穩固。 平台具備多種功能，包括根據核保指引核實已提取的申請人資料、自動產生核保摘要，以及自動偵測並將保險服務要求分類，充分體現其與保險領域的深度融合。 此外，平台提供一系列預先構建的保險專用解決方案，涵蓋認識你的客戶 (KYC)、理賠處理、核保及理賠驗證，可助保險公司更快取得成效。」

Neutrinos 聯合創辦人兼行政總裁 Samik Ghosh 表示：「數碼化不過是起步而已。 保險業的下一階段，將取決於保險公司能如何迅速將文件轉化為可用於決策的實時情報。 這正是 Neutrinos 為之而生的變革：從人手處理數據，轉變為核保及理賠流程中的智能自主決策。 這項肯定亦確認業界朝著正確方向邁進。

挑戰不在於能否存取文件，而在文件送達後的處理方式。 結構零散的資料輸入、支離破碎的驗證流程，以及人手解讀，都會導致延誤、數據不一，以及多餘的交接環節。 Neutrinos 的應對之道在於讀取傳入資訊、按核保和理賠邏輯進行推理及驗證，再將文件轉換成可用於決策的數據，並即時啟動下游作業。 過去需要多個步驟人手處理的工作，現在變成協調順暢的端到端流程，使團隊能集中精力於風險選擇、理賠解決及客戶服務。