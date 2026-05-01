哥斯達黎加設新加坡辦事處 加強競逐亞洲投資

新據點旨在讓哥斯達黎加進駐全球主要商業決策中心，推動外來直接投資來源多元化 新加坡2026年5月1日 /美通社/ -- 為使哥斯達黎加成為全球投資決策樞紐，哥斯達黎加外貿促進局 (PROCOMER) 正式在新加坡新設投資促進辦事處 (IPO)，盡顯策略遠見。 新辦事處讓哥斯達黎加與企業及投資基金直接聯繫，以助於亞太及其他地區積極部署業務擴充、搬遷和全新營運。 這亦標誌着 PROCOMER 為期三年的持續策略達成重要里程碑，該策略旨在分散外來直接投資 (FDI) 來源及減少依賴傳統市場。

哥斯達黎加外貿部長 Manuel Tovar 表示：「哥斯達黎加正推行一項具前瞻視野的宏大策略，將自身定位為高價值投資的首選目的地。 我們會主動出擊，不會坐等機遇。 我們在新加坡設立據點正反映這項策略，在亞太區建立強大的營運基礎，擴大全球影響力，並直接與全球供應鏈中的關鍵參與者互動。 我們透過提供穩定基礎、世界級人才及促進長期增長的可靠商業環境，爭取尖端產業進駐。」 選址新加坡乃經深思熟慮。 該國本地生產總值 (GDP) 超過 5,000 億美元，且擁有成熟的金融、物流和科技樞紐地位，是企業管理日本、南韓及東南亞等關鍵市場業務的門戶。 許多涉及半導體、電子、先進製造及全球服務等領域的重大投資決策，均在新加坡作出。

Laura López Salazar 表示：「分散外來直接投資來源非常重要，有助維持增長、減少受全球波動影響及為哥斯達黎加人才創造更多機會。 此辦事處將成為亞洲投資者與哥斯達黎加商業生態系統之間的直接橋樑，為企業在評估、設立及擴充的整個過程中提供專業而務實的指導。」 根據 fDi Markets 數據，過去五年（2021 - 2025 年），新加坡已成為超過 1,700 個外來直接投資項目的來源地，主要涉及軟件與資訊科技 (IT) 服務、商業服務及通訊領域。 透過此新據點，PROCOMER 將積極物色並吸引投資機會，重點鎖定哥斯達黎加已具備雄厚實力的產業，包括商業服務、先進製造（如醫療設備及半導體）、農業綜合企業，以及旅遊基建等。 這些工作符合全球價值鏈不斷演變的趨勢。