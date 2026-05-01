杜拜國際金融中心於 2026 年第一季錄得客戶強勢增長，令杜拜作為環球金融、商業與創新樞紐的地位越加穩固

阿聯酋杜拜2026年5月1日 /美通社/ -- 作為中東、非洲及南亞地區首屈一指的環球金融中心，杜拜國際金融中心 (DIFC) 宣佈 2026 年首三個月發展氣勢強勁，成功吸引來自全球、區域及本地的新客。

2026 年第一季，共有 775 間新公司在杜拜國際金融中心設立區域業務據點，彰顯該中心在金融、商業及創新方面的重要地位。 這比 2025 年同期增長 62%，當時有 478 間公司設於該中心。 2026 年 3 月成績格外亮眼，258 間公司相繼落戶，較 2025 年 3 月的 162 間躍升，按年增幅達 59%。

企業接連進駐，反映全球資金流向的重大轉變，因為儘管環球局勢動盪不定，機構及投資者仍重申對杜拜及杜拜國際金融中心的堅定承諾。 在此形勢下，杜拜脱穎而出，成為全球矚目的首選樞紐，朝着躋身世界頂尖四大金融中心的願景更進一步。