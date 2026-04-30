方寸之間，自有天地：全新HUAWEI WATCH FIT 5系列設計細節首曝，以工藝美學重塑腕間時尚

曼谷2026年4月30日 /美通社/ -- 作為華為方形智能表的代表系列，HUAWEI WATCH FIT將「Fashion、Innovation、Thinness」融入基因，詮釋鬆弛、自然、活力的風格。它既是健康運動助手，也是年輕一代表達個性的窗口。2026年HUAWEI WATCH FIT系列迎來全新升級，以多彩配色與工藝突破，進一步拓展時尚邊界。

HUAWEI WATCH FIT 5系列將延續經典方形美學，在配色、材質與佩戴體驗上全面升級，帶來更舒適、更透氣的全新感受。配色更加多元，精準捕捉都市人群在不同場景下的審美需求，傳遞活力熱情的運動態度。錶帶性能大幅優化，提供多種親膚透氣材質，戶外適應性進一步提升，輕鬆應對多元場景。更有Pro專業進階系列，適配高爾夫、越野跑、騎行等戶外運動。從日常通勤到專業運動，每一次佩戴都更加自在。