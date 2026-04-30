方寸之間，自有天地：全新HUAWEI WATCH FIT 5系列設計細節首曝，以工藝美學重塑腕間時尚

曼谷2026年4月30日 /美通社/ -- 作為華為方形智能表的代表系列，HUAWEI WATCH FIT將「Fashion、Innovation、Thinness」融入基因，詮釋鬆弛、自然、活力的風格。它既是健康運動助手，也是年輕一代表達個性的窗口。2026年HUAWEI WATCH FIT系列迎來全新升級，以多彩配色與工藝突破，進一步拓展時尚邊界。
HUAWEI WATCH FIT 5系列將延續經典方形美學，在配色、材質與佩戴體驗上全面升級，帶來更舒適、更透氣的全新感受。配色更加多元，精準捕捉都市人群在不同場景下的審美需求，傳遞活力熱情的運動態度。錶帶性能大幅優化，提供多種親膚透氣材質，戶外適應性進一步提升，輕鬆應對多元場景。更有Pro專業進階系列，適配高爾夫、越野跑、騎行等戶外運動。從日常通勤到專業運動，每一次佩戴都更加自在。
機身工藝的突破成為此次升級的核心亮點。HUAWEI WATCH FIT 5延續輕薄設計，帶來更舒適的佩戴體驗。HUAWEI WATCH FIT 5 Pro則進一步提升材質規格，在防刮、耐磨能力上全面升級，細節精緻，質感出眾。
屏幕方面同樣迎來全新升級。HUAWEI WATCH FIT 5系列將採用更窄邊框設計，帶來更大的顯示面積。Pro版更搭載全新顯示屏，峰值亮度大幅提升，充分適配高強度戶外場景。
此外，為了滿足從日常休閑到戶外運動的多元場景需求，HUAWEI WATCH FIT 5系列將推出多款主題風格的錶盤，無論是專屬設計、個性DIY還是系列化呈現，為用戶帶來更豐富的選擇。
從經典形態到多彩配色，從高端材質到顛覆性工藝，HUAWEI WATCH FIT 5系列正在重新定義腕間時尚。5月7日將在泰國曼谷-詩麗吉王后國家會議中心舉辦華為創新產品發布會，敬請期待。
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SOURCE 華為