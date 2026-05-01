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出版：2026-May-01 10:20
更新：2026-May-01 10:20
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少子化下的大學招生創新：海大生科院以 AI 動畫推動國際招生與科學傳播

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台北2026年5月1日 /美通社/ -- 本篇報導來自Bonews：  

在少子化與全球高教競爭加劇的背景下，國立臺灣海洋大學生命科學院積極尋求招生創新，近日推出一支約三分鐘的英文AI動畫招生影片，以更具故事性與視覺辨識度的呈現方式，介紹學院在生命科學、食品科學、水產養殖、生物科技及海洋生物等領域的教學與研究特色。

生命科學院表示，隨著招生環境與資訊傳播模式改變，單靠傳統簡章與文字說明已難以全面傳達學院優勢，因此嘗試導入AI動畫與影音敘事，將專業研究成果與師資特色轉化為直觀易懂的影像內容，讓國內外學生、家長與學術合作夥伴更容易理解海洋生命科學的價值與應用。

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這次影片由水產養殖學系徐德華副教授協助內容製作，透過AI技術整合學院特色，呈現以海洋為核心，串聯生命科學、產業應用、食品安全、養殖科技及永續發展的整體實力。校方也指出，受限於影片長度，仍有許多研究亮點與優秀師資未能完整呈現，未來將持續推出多元影音作品，逐步展現教學、研究、創新與國際交流的成果。

校方強調，這支影片不僅是招生宣傳工具，更是大學在科學傳播與國際溝通上的新嘗試，期望透過數位創新提升國際能見度。

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關於作家
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作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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