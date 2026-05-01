少子化下的大學招生創新：海大生科院以 AI 動畫推動國際招生與科學傳播

台北2026年5月1日 /美通社/ -- 本篇報導來自Bonews：

在少子化與全球高教競爭加劇的背景下，國立臺灣海洋大學生命科學院積極尋求招生創新，近日推出一支約三分鐘的英文AI動畫招生影片，以更具故事性與視覺辨識度的呈現方式，介紹學院在生命科學、食品科學、水產養殖、生物科技及海洋生物等領域的教學與研究特色。

生命科學院表示，隨著招生環境與資訊傳播模式改變，單靠傳統簡章與文字說明已難以全面傳達學院優勢，因此嘗試導入AI動畫與影音敘事，將專業研究成果與師資特色轉化為直觀易懂的影像內容，讓國內外學生、家長與學術合作夥伴更容易理解海洋生命科學的價值與應用。