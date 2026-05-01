SC瞄準全球公民需求，購房即享長期居留簽證權益

曼谷2026年5月1日 /美通社/ -- SC正式宣布與 Thailand Longstay 達成合作，助力提升泰國國際居住市場的整體承接能力。本次合作面向購買 SC 旗下 Reference、COBE 與 SCOPE 三大品牌、總價300萬泰銖以上公寓的客戶，使其可獲得申請長期居留簽證的專屬權益。相關項目覆蓋曼谷六大核心地段：Wongwian Yai、Rama 9、Kaset、Langsuan、Phrom Phong 及 Thonglor，進一步彰顯 SC 回應國際居住需求的實力與前瞻布局。 SC Asset Corporation（大眾）有限公司（簡稱SC）國際業務部高級副總裁 Pitchakorn Meesak 表示，公司已與 Thailand Longstay Management 建立合作關係，共同推動面向國際客戶的長期居留配套方案。此次推出的購房方案，旨在滿足海外客戶在泰國長期居住的實際需求。自 2026 年 4 月起，凡購買並完成過戶 SC 公寓，且總價達 300 萬泰銖以上的客戶，即可享有為期一年的長期居留簽證服务。

Pitchakorn女士指出：「對於海外投資者而言，購房決策的關鍵不僅在於產品品質與區位價值，能否順利實現長期居留同樣至關重要。然而，在實際操作層面，簽證限制仍構成重要門檻。SC致力於透過資源整合與方案優化，降低相關限制，提升在泰國居住與投資的可行性，從而更好滿足當前全球不確定性環境下，市場對安全與生活品質的更高需求。」 本次項目覆蓋 SC 旗下三大品牌，六個高潛力核心地段，包括：

1）Reference Sathorn–Wongwianyai

鄰近 BTS 綠線 Wongwian Yai 站，坐擁湄南河景觀，便捷連接 Silom、Sathorn 金融商圈與 ICONSIAM世界級購物勝地，並配備24小時完善公共設施。

2）COBE Kaset–Sripatum

全新落成、即可入住，緊鄰 BTS Bang Bua 站，對面即為 Sripatum 大學，配備全天候共享空間，約10分鐘可達 Central Ladprao。 3）COBE Ratchada–Rama 9

準現房項目，預計2026年5月底可入住，鄰近 MRT Thailand Cultural Centre 站與 Central Rama 9，交通便捷。 4）SCOPE Langsuan

頂級豪宅項目，位於曼谷核心地段 Langsuan，強調私密性與精工設計。 5）SCOPE Promsri

位於素坤逸核心區域的低密度奢華公寓，融合國際設計美學，甄選 Ligne Roset 等高端家具品牌。 6）SCOPE Thonglor

32層超奢豪宅，全棟僅18席頂級單位，一層一戶設計，緊鄰 BTS Thonglor 站，地段稀缺。

Pitchakorn 女士補充指出，泰國長期以來一直是國際人士嚮往的居住與停留目的地之一，涵蓋退休人士、醫療旅居群體、國際師生，以及希望避開地緣政治風險影響人群。長期居留簽證將有利的直接影響相關客群的決策，並在實際操作層面降低其進入泰國長期居住的制度門檻。 SC將持續推進符合國際標準的住宅產品與服務開發，聚焦產品品質、核心區位及完善的售後服務體系，以強化國際客戶信心，並支持泰國長期居住市場的穩步發展。 此外，Pitchakorn 女士亦與 Thailand Longstay Management董事長兼首席執行官 Piyaphat Suban Na Ayudhya 女士進行深入交流，圍繞長期居留簽證政策及外國人在泰房地產投資進行探討，並共同探索房地產持有模式的新機遇，同時協助國際客戶建立對長期居留簽證的清晰認知。