NABA, NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI 隨著 DIEGO MATTIOLO 的任命，在倫敦拓展版圖，加強在英國市場的實力

倫敦2026年5月1日 /美通社/ -- NABA, Nuova Accademia di Belle Arti 宣佈任命 Diego Mattiolo 為新倫敦校區的學院總監兼教育主管，課程將於 2026/2027 學年展開。
是次任命標誌着 NABA 教育模式發展的策略一步，同時強化學院在英國市場的影響力。目前，英國越來越重視創意教育，以應對文化及創意產業對技能的需求上升。
憑藉逾十年的國際學術管理經驗，Diego Mattiolo 將其卓越的專業才能帶入 NABA，既能帶領多元文化團隊，亦擅於構建生機勃勃、以學生為中心的學習場域。 他既具國際視野，又擁有在英國的深厚根基，這種獨特背景將是關鍵所在，引領新校區進駐全球極富活力及靈感啟發的創意與藝術專業舞台。 Mattiolo 強調，目標是建立國際化的學習環境，融入意大利專業知識特有的細緻關注及工藝精神，並採取項目主導的包容教學方式，讓學生能夠直接與專業界別接軌。
NABA 憑藉米蘭和羅馬校區的經驗及傳承，為倫敦注入獨特元素：在設計、時尚及視覺藝術領域享譽全球的意大利專業技術。 這份傳承不僅是文化遺產，更是以設計為主導的思維方式，將研究、實驗與製作融為一體。 由此孕育出將創意視野與實際應用交織為一的教育模式，與宗旨互相呼應：「憑藝術智慧培育人才，譜寫嶄新未來 (Through Artistic Intelligence we nurture people to design a new tomorrow)」。
2026 年 9 月起，NABA London 將提供設計、時裝設計及時裝市場推廣管理學士學位課程，並已獲得 Regent's University London 認證。 課程特色是以項目為本的跨學科教學方式，圍繞「實踐中學習」(learning by doing) 的模式構建。 小班授課，實驗實作課最多 28 人，理論課最多 40 人，確保師生之間持續直接交流，營造出深度聚焦個人發展的教育氣氛，以發掘每位學生的創意才能。 實踐體驗將成為重心，並透過設計實驗室、時裝設計實驗室，以及紡織與針織實驗室等專屬空間得以實現。 這些空間將讓學生處理真實的項目委託，發展實務技能，並接觸專業的方法與動態，與業界翹楚對話。 校園位於 Here East 科技園區，也就是一個教育、產業與研究共存的生態系統。
在倫敦的教育格局中，此理念亦化為唯才是用的開放教育模式。學院設有最高 7,000 英鎊的獎學金，金額按合資格申請輪次而定，頒發給充滿熱誠、才華洋溢的學生。 獎學金以第一學年減免學費的形式發放，並有機會延續至第二及第三學年，但獲獎者必須達到學院訂定的學業進展及表現準則。
如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.naba.ac.uk
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SOURCE NABA