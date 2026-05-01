NABA, NUOVA ACCADEMIA DI BELLE ARTI 隨著 DIEGO MATTIOLO 的任命，在倫敦拓展版圖，加強在英國市場的實力

倫敦2026年5月1日 /美通社/ -- NABA, Nuova Accademia di Belle Arti 宣佈任命 Diego Mattiolo 為新倫敦校區的學院總監兼教育主管，課程將於 2026/2027 學年展開。

是次任命標誌着 NABA 教育模式發展的策略一步，同時強化學院在英國市場的影響力。目前，英國越來越重視創意教育，以應對文化及創意產業對技能的需求上升。

憑藉逾十年的國際學術管理經驗，Diego Mattiolo 將其卓越的專業才能帶入 NABA，既能帶領多元文化團隊，亦擅於構建生機勃勃、以學生為中心的學習場域。 他既具國際視野，又擁有在英國的深厚根基，這種獨特背景將是關鍵所在，引領新校區進駐全球極富活力及靈感啟發的創意與藝術專業舞台。 Mattiolo 強調，目標是建立國際化的學習環境，融入意大利專業知識特有的細緻關注及工藝精神，並採取項目主導的包容教學方式，讓學生能夠直接與專業界別接軌。