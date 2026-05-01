Cognizant 將收購 Astreya，大規模加強以 AI 為先的託管服務能力

此收購將擴展 Cognizant 的 AI 構建技術堆疊，並增強其企業級 AI 營運能力。





Astreya 專注於 AI 基礎設施及數據中心服務，並在數據中心及託管工作場所服務方面具備深厚專業實力，其將於當前歷來最大規模的數據中心基礎設施建設浪潮中加入 Cognizant。 新澤西州蒂內克2026年5月1日 /美通社/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) 今日公布已達成最終協議，收購 Astreya。該公司總部位於加州聖荷西，是以平台為引領、全球領先、以人工智能 (AI) 為先的資訊科技 (IT) 託管服務及解決方案供應商，收購作價未有披露。 此項交易預計可促進 Cognizant 作為 AI 構建者的轉型，同時借助 Astreya 為企業客戶提供的大規模、多元化託管服務能力，大幅增強 Cognizant 的 AI 基礎設施根基。

Astreya 於 2001 年創立，業務覆蓋超過 35 個國家，25 年來一直是全球頂尖科技公司信賴的合作夥伴，並與「七大巨頭」中的六間超大型企業保持長期、以成果為本的託管服務合作關係 Astreya 專有的 AI OpsHub 平台設有就緒評估、訊號情報、分析及代理自動化等模組，連同技術創新辦公室，預計可擴展 Cognizant 的 AI 人才儲備，並強化其可投產的 AI 交付能力，把廣闊的 AI 潛能化為具體的業務成果，並打造切合客戶個別需求的企業級平台。 與 Cognizant 以混合設計為本的 AI 基礎設施策略相輔相成之下，Astreya 在設計、構建及管理整個價值鏈中的 AI 基礎設施方面擁有與別不同的專業知識，預期有助支持並加速客戶的轉型之路。 Astreya 為客戶貼心建立的 AI 解決方案，加上其以 Google Cloud Platform 和 ServiceNow 為依歸的生態系統夥伴合作，將成為 Cognizant 全球交付基礎設施中的關鍵寶貴資產。

Cognizant 行政總裁 Ravi Kumar S 表示：「預計在 2025 年至 2030 年期間，將有 6.7 兆美元的 AI 數據中心基礎設施建設，目前正重塑環球科技格局，全球容量預計在五年內翻倍。 單在 2026 年，五大超大型企業預計將投放近 7,000 億美元於基礎設施之上。 透過收購 Astreya 及其專屬的 AI 工具與可投產的基礎設施平台，這與 Cognizant 的 AI 構建技術架構互相配合，我們將能更有效地幫助客戶建構平台主導的 AI 系統，並大規模地付諸營運。」 Cognizant 美洲區總裁 Surya Gummadi 補充：「投資 AI 數據中心是未來經濟和就業增長的關鍵所在，尤其在美國，數據中心及相關高科技投資活動估計在 2025 年上半年佔了國內私人需求增長的 80%，而超大型企業的資本開支現在每年接近 4,000 億美元，每個直接的數據中心職位，都能帶動經濟內其他領域超過六個職位。 若要有效且穩健地擴展 AI 基礎設施（包括數據中心），則要具備深入的領域認知及 AI 構建者的專業本領。 我們預計收購 Astreya 將顯著提升 Cognizant 的 AI 基礎設施能力，並增強我們與『七大巨頭』超大型企業之間已有的穩固關係。」

Astreya 的 AI OpsHub 設有就緒評估、訊號情報、分析及代理自動化等模組，為 Cognizant 帶來即裝即用的營運引擎，並已開始產生可量化成果。 除了技術創新辦公室，Astreya 為客戶度身設立的 AI 解決方案、多元化的託管服務能力，還有以 Google Cloud Platform 和 ServiceNow 為核心的生態系統合作關係，將會成為 Cognizant 全球交付基礎設施中的重要資產。 Astreya 總裁兼行政總裁 Romil Bahl 表示：「Astreya 為 AI 時代的可信合作夥伴賦予新定義，將智能融入每個解決方案，同時不失推動實際成效的人性化連繫。 對於 Astreya 的全球團隊，以及更重要的是，對於那些信賴我們代為營運其最關鍵技術環境的客戶而言，加入 Cognizant 是自然而然的新篇章。 過去幾年，我們審慎嚴慎、紀律有序地投資 AI：包括建立平台、培訓專才，以及從根本上重新設計託管服務的交付模式。 我們期待成為 Cognizant 的一份子，昂首邁進 AI 基礎設施時代！」

是次收購直接推動 Cognizant 加速轉型為 AI 構建者，該公司正透過營運化和部署能夠大規模營運 AI 系統的跨領域人才，幫助企業拉近 AI 基礎設施投資與商業價值之間的差距。 Astreya 是營運中的託管服務供應商，已在六間超大型企業的環境內提供託管服務，以超大型規模管理數據中心基礎設施、AI 實驗室環境、企業網絡及工作場所技術，並擁有近十年連續以成效為依歸的託管服務交付往績。 對 Cognizant 的現有客戶而言，是次收購預計會帶來經過實證的 AI 營運能力（包括加速工具、平台知識產權 (IP)，以及在超大型企業環境中磨練過的人才）可即時投入部署。 對 Astreya 的現有客戶來說，Cognizant 的全球規模及行業覆蓋面，預計可大幅提升服務容量，並以獨立託管服務供應商難以企及的速度，加快新興企業 AI 營運能力的商用化進程。

是次收購預期於 2026 年第二季完成，惟尚待取得必要的監管批准及其他成交條件。 交易條款未有披露。 關於 Cognizant：

Cognizant (NASDAQ: CTSH) 是 AI 構建商和技術服務供應商，透過為客戶構建全棧 AI 解決方案，將 AI 投資轉化為企業價值。 我們發揮深層次的行業、流程和工程專長，將機構的獨特背景融入技術系統之中，從而釋放人類潛能，帶來實質回報，協助全球企業在急速變化的環境中保持領先。 歡迎瀏覽 www.cognizant.com 或關注 @cognizant，見證我們如何實現願景。 關於 Astreya：

Astreya 是一家全球 IT 管理服務供應商，透過設計、部署及管理複雜的科技環境，為企業提供強大支援。 公司提供涵蓋混合雲端、數據中心、網絡基礎設施及數碼工作環境的端到端解決方案。 Astreya 在其所有解決方案中全面融入智能自動化及 AI 技術，以提升效率、加快服務交付，並為客戶清除增長障礙。

顧問

Mayer Brown 擔任 Cognizant 的法律顧問。 J.P. Morgan Securities LLC 出任獨家財務顧問，而 Latham & Watkins 以及 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 則擔任 Astreya 的法律顧問。 如需更多資訊，請聯絡: Tyler Scott，高級副總裁兼投資者關係主管： [email protected]

Jeff DeMarrais，高級副總裁兼通訊總監： [email protected] 前瞻性聲明 本新聞稿包含可能構成前瞻性聲明的內容，這些聲明根據 1995 年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款作出，其準確性必然受到風險、不確定性和對未來事件的假設影響，這些事件可能最終未能證實為準確。 此等陳述包括但不限於與 Astreya 業務有關的明示或暗示前瞻性陳述，當中涵蓋預期增長；建議交易帶來的預期裨益，包括與協同效應、新商機及增長相關的預期裨益；預期的交易完成時間；合併後公司的計劃、目標、預期及意向；預計的 AI 數據中心投資；預期的超大型企業資本開支；以及其他不屬於歷史事實的陳述。 此等聲明既非承諾亦非保證，受到各種風險和不確定性的影響，其中許多風險是我們無法控制，這可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中預期的結果有重大差異。 現有及潛在投資者應了解，不應過度依賴這些前瞻性聲明，因為這些聲明僅在本文所述日期有效。 可能導致實際結果與上述明示或暗示陳述出現重大差異的因素包括：交易預期帶來的效益可能無法完全實現，或需要比預期更長的時間才能實現；因交易公告及等待完成期間對雙方業務造成的干擾；能否按預期時間表或根本地取得所需的交易批准，以及該等批准可能施加條件，從而在交易完成後對我們造成不利影響，或損害交易的預期效益；聲譽風險，以及各公司客戶、供應商、員工或其他業務夥伴對交易的反應；交易協議中的成交條件未能達成，或交易完成出現任何意料之外的延誤，或發生任何可能導致交易協議終止的事件、變化或其他情況；交易完成成本可能高於預期，包括因無法預見的因素或事件所致；與 Cognizant 交易後業務及營運擴張的管理及監督相關的風險；將 Astreya 的業務及營運整合到 Cognizant 可能比預期更昂貴或更困難，或我們無法以其他方式成功將 Astreya 的業務與我方自身業務整合，包括因無法預見的因素或事件所致；以及一般競爭、經濟、政治及市場狀況，以及其他可能影響我們或 Astreya 未來業績的因素，包括一般經濟狀況、我們所屬市場的競爭激烈且瞬息萬變的特性、人才競爭市場及其對員工招聘及留任的影響、我們成功運用 AI 技術的能力、網絡攻擊造成的法律、聲譽及財務風險，以及監管環境的變化（包括與移民及稅務相關的變化）。 其他可能影響未來業績的因素，已載於我們最新的 10-K 表格年度報告及向美國證券交易委員會提交的其他文件中。 Cognizant 無義務更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是因為新資訊、未來事件還是其他原因，除非根據適用的證券法規要求進行更新或修訂。