Ispire Technology Inc. 舉行 2026 財政年度第三季度財報電話會議

洛杉磯2026年5月2日 /美通社/ -- Ispire Technology Inc.（「Ispire」或「公司」）(NASDAQ: ISPR) 是電子煙技術和精準劑量領域的開拓者，今天宣佈將於 2026 年 5 月 7 日（星期四）上午 8:00（美國東部時間）召開財報電話會議，討論公司截至 2026 年 3 月 31 日的第三季度財務業績。

請在電話會議開始前至少 15 分鐘存取連結以便註冊、下載和安裝任何必要的音訊軟件。

重播服務將於 2026 年 5 月 21 日（星期五）晚上 11:59（美國東部時間）前結束。 如要收聽，請致電：1-844-512-2921 或 1-412-317-6671。 使用密碼 10208863 存取重播內容。

關於 Ispire Technology Inc.

Ispire 從事品牌電子煙及大麻霧化產品的研發、設計、商業化、銷售、市場推廣及分銷。 公司旗下營運子公司在全球擁有或授權使用超過 400 項專利。 Ispire 的品牌電子煙產品以 Aspire 的名義銷售，主要透過其全球分銷網絡在全球銷售（美國、中華人民共和國和俄羅斯除外）。 公司也與全球電子煙品牌和零售商建立原廠委託設計代工 (ODM) 合作關係。 公司的大麻產品主要以 ODM 模式向其他大麻電子煙公司銷售，並以 Ispire 品牌銷售。 Ispire 在美國、歐洲和南非銷售其大麻電子煙硬件，最近開始在加拿大和拉丁美洲開展市場推廣活動和客戶互動。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ispiretechnology.com ，或到 Instagram、LinkedIn、Twitter 及 YouTube 關注 Ispire。