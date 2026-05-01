ICANN 接受新通用頂級域名申請

新通用頂級域名 (gTLD) 計劃的 2026 年輪次，讓各組織有機會在瞬息萬變的數碼環境中，加強安全防護、提升品牌形象、建立社群，並取得競爭優勢。 新聞摘要： 由即日起至 8 月 12 日，ICANN 正接受新通用頂級域名計劃：2026 年輪次的申請，讓企業、社群、政府及其他機構能夠營運自家的全球網上據點，作為其數碼策略的一環。

營運通用頂級域名，有助靈活掌控自己的數碼形象，同時加強防範網絡威脅的安全保障，並奪取競爭優勢。 最近一項研究顯示，92% 的營銷人員認同通用頂級域名能帶來塑造獨特形象、增添信任及加強搜尋引擎優化 (SEO) 的機會。

2026 年輪次接受以 27 種不同書寫系統提交的頂級域名 (TLD) 申請，涵蓋阿拉伯文、中文、天城文及泰文等數百種語言，藉此擴展國際化域名 (IDN) 可使用的語言數量。

洛杉磯2026年5月1日 /美通社/ -- 作為協調互聯網域名系統 (DNS) 的非牟利組織，互聯網名稱與數字地址分配機構 (ICANN) 今天宣佈，其新通用頂級域名計劃：2026 年輪次現已接受申請。 通用頂級域名，簡稱 gTLD，就是網址中最後一點之後的部分。 這是十多年來，企業、社群、政府及其他機構首次有機會營運獨特的數碼資產，例如 .brand、.city 或 .industry，讓其業務、客戶或成員使用。 數碼時代的策略工具

通用頂級域名作為全球數碼標識，能讓企業在數碼領域站穩陣腳，並同時掌控點前點後的部分。 對上一輪的 2012 年申請，共引入了超過 1,200 個新通用頂級域名，當中包括 .microsoft 及 .sky 等品牌域名、.africa 及 .berlin 等地區域名，以及 .bank 及 .eco 等通用詞彙域名。 新通用頂級域名已展現其裨益，包括建立品牌信任、創建蓬勃的本地數碼生態系統，並為用戶提供更簡單直觀的導航。

營運通用頂級域名的主要好處

通用頂級域名作為獨特的數碼根據地，具備以下優點： 掌控與靈活： 自行決定域名下的註冊資格，構建專屬於自己的數碼生態系統。

自行決定域名下的註冊資格，構建專屬於自己的數碼生態系統。 安全保障： 強化網上交易安全，建立穩固的網絡威脅防禦，同時保護品牌及客戶。

強化網上交易安全，建立穩固的網絡威脅防禦，同時保護品牌及客戶。 競爭優勢：絕大多數營銷人員均認同，92% 的人指出通用頂級域名有助塑造獨特形象、加深信任，並加強搜尋引擎優化的表現。 ICANN 總裁兼行政總裁 Kurtis Lindqvist 表示：「通用頂級域名是別樹一幟的數碼工具，若能以深具意義的創新方式運用，將有助達成長遠目標。 無論是要為公司建立品牌、推廣某個地區或城市、凝聚社群力量，或是開創新業務在新註冊局下提供域名，新通用頂級域名都能成為商業、安全及通訊領域的創新工具。」

2026 年輪次將接受以 27 種不同書寫系統提交的通用頂級域名申請，涵蓋阿拉伯文、中文、天城文及泰文等數百種語言，藉此擴展國際化域名 (IDN) 可使用的語言種類。 是次擴展將讓互聯網對數十億非拉丁文字系統使用者更易使用，也更貼合所需。 申請方法

申請提交時間將於 2026 年 8 月 12 日截止。 申請者須透過網上 TLD 申請管理系統 (TAMS) 此處 遞交申請。 申請者資源

申請者指南 是為任何有意申請通用頂級域名的機構而設的權威指引。 當中載有申請問題、要求及流程，引領申請者逐步完成提交與評審程序。

強烈建議申請人在提交申請前，仔細審閱 TAMS 資源。 有關資源包括系統用戶指南、示範影片及其他實用工具，均可在此處獲取。 其他資源如常見問題、主題概述、網絡研討會錄影等，均載於 2026 年輪次資源網頁。 關於 ICANN

ICANN 的使命是協助確保全球互聯網保持穩定、安全和統一性。 要在互聯網上聯繫另一個人，你需要在電腦或其他裝置中輸入一個地址，它可以是名稱或數字。 該地址必須是獨一無二，電腦才能準確辨識並互相找到對方。 ICANN 負責在全球協調及支援這些獨有的識別碼。 ICANN 於 1998 年成立，為一間非牟利的公共利益公司，並匯聚來自全球各地的參與社群。