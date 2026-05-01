CCTV+：你好，北京！探索中國240小時過境免簽政策下的魅力都市

北京2026年5月1日 /美通社/ -- 得益於放寬的免簽政策和240小時過境安排，中國正吸引著越來越多的國際游客，使其成為外國游客駐足停留、感受文化魅力並且品嘗美味佳餚的首選旅游目的地。

隨著簽證政策的進一步放寬，中國目前已對50個國家的護照持有人實行單方面免簽，與29個國家達成互免簽證協議，並為來自55個國家的旅客提供240小時過境免簽便利。

首都北京已成為眾多外國游客必到的旅游目的地之一，他們熱衷於感受這裡悠久的歷史、打卡地標建築，並全方位體驗這座城市的魅力。