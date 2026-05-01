CCTV+：你好，北京！探索中國240小時過境免簽政策下的魅力都市

北京2026年5月1日 /美通社/ -- 得益於放寬的免簽政策和240小時過境安排，中國正吸引著越來越多的國際游客，使其成為外國游客駐足停留、感受文化魅力並且品嘗美味佳餚的首選旅游目的地。
隨著簽證政策的進一步放寬，中國目前已對50個國家的護照持有人實行單方面免簽，與29個國家達成互免簽證協議，並為來自55個國家的旅客提供240小時過境免簽便利。
首都北京已成為眾多外國游客必到的旅游目的地之一，他們熱衷於感受這裡悠久的歷史、打卡地標建築，並全方位體驗這座城市的魅力。
受益於免簽政策的其中一位外國游客名叫Julian。在抵達北京大興國際機場後，他通過過境免簽政策快速完成入境手續，順利入境。在機場辦妥所有手續後，Julian選擇乘坐高效的機場快線前往市區，在近45公裡的行程中避開了高峰時段的交通擁堵。
抵達市中心後，Julian迫不及待地想去品嘗北京最具代表性的美食——著名的北京烤鴨。這也是他在啟程前最期待的事情之一。
Julian還游覽了故宮周邊充滿活力的區域。在那裡，他看到了傳統服裝攝影愈發受歡迎，越來越多的人喜歡穿上古裝拍照。
北京持續優化面向外國游客的服務。自去年起，北京首都國際機場和北京大興國際機場的國際到達區設立了一站式服務櫃台，提供金融、通信、交通、文化旅游等領域的20多種基本服務。
本周二，北京正式上線了名為「入京通GO BEIJING」的一站式在線服務平台，為入境游客提供全場景的便利服務。海外游客可通過支付寶國際版訪問該平台，享受涵蓋16種語言的39項服務，包括打車、購票、酒店預訂等。該平台還提供「AI伴游」等數字化服務。
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SOURCE CCTV+