卓遠 Accolade IP 發布全方位商標防護指南 助企業避開法律陷阱、穩健拓展市場

中小企業商標保護關鍵已轉變

香港2026年5月2日 /美通社/ -- 在品牌辨識高度競爭、跨境交易日益頻繁的商業環境下，商標已成為中小企業最重要、卻也最容易被低估的核心資產之一。若未能及早完成商標保護與制度化管理，企業不僅可能面臨遭拒、異議或撤銷風險，更可能被迫重塑品牌，承擔難以回收的市場成本。

國際知識產權服務提供商 卓遠 Accolade IP 近日發布《中小企業商標保護完全指南》，系統性拆解中小企業在商標檢索、申請、使用與跨境佈局中的關鍵風險，協助企業把商標從「註冊文件」升級為「可執行的商業資產」。