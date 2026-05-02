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出版：2026-May-02 16:43
更新：2026-May-02 16:43
PR Newswire

母親節前夕暖心相聚 荃灣關愛活動「齊SEN煮好餸 耆妙慶雙親」

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百位長者相聚 SEN青年送上節日關愛 展現跨代共融力量

香港2026年5月2日 /美通社/ -- 適逢母親節及父親節將至，非牟利機構「好餸傳愛」共融職訓發展中心(下稱「好餸」) 聯同荃灣地區團體、特殊學校及地區小學合辦「齊SEN煮好餸 耆妙慶雙親」社區飯堂關愛活動。由殘疾人士及SEN學生親手為區內120位60歲以上長者準備餐飲，與長者共度溫馨時光，藉此表達關懷與敬意，感謝他們多年來對家庭及社會的貢獻。

非牟利機構「好餸傳愛」共融職訓發展中心、荃灣地區團體、特殊學校及地區小學合辦「齊SEN煮好餸 耆妙慶雙親」社區飯堂關愛活動。

立法會議員郭芙蓉表示一直致力推動社區共融理念，很高興今日「齊SEN煮好餸 耆妙慶雙親」順利舉行，為長者送上溫暖關懷，同時讓殘疾人士及SEN學生發揮所長、服務社區，期望未來舉辦更多同類型活動，惠及更多市民。

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「好餸傳愛」聯合創辦人麥慧嫻（Eva）分享：「自去年11月起，我們聯同特殊學校舉辦社區飯堂活動，為社區有需要人士提供餐飲支援。今日活動別具意義，我們希望透過社區飯堂，為有特殊學習需要的學生提供實踐和工作經驗的機會，同時促進學校與社區的互動，培養學生的社會責任感。」

是次活動由荃灣區海濱關愛隊、「好餸傳愛」及學校三方協作推動。道慈佛社楊日霖紀念學校學生及家長參與籌備及餐飲服務，中華基督教會全完第一小學提供活動場地，展現跨校及跨界別合作的社區服務模式。活動中，由「好餸」聘用的殘疾人士負責製作餐飲，經培訓的SEN學生及殘疾員工則參與前線服務，包括餐點準備、接待、擺設、上菜及清潔等，讓他們在真實工作情境中發揮所長，實踐共融就業。

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活動現場氣氛溫馨熱鬧，長者圍桌而坐，笑聲不斷。SEN青年親手送上的一碗熱湯，不僅是一份心意，更是一份跨越世代的關愛與連結。「齊SEN煮好餸 耆妙慶雙親」不單為長者帶來節日溫暖，也讓社區見證共融的力量，體現彼此尊重與關懷，為社會注入更多正能量與希望。

活動相片下載：
https://drive.google.com/drive/folders/1C-jbVtMJmeAobaAXoSFdZpeP8d3_H7jz?usp=drive_link

關於「好餸傳愛」共融職訓發展中心

「好餸傳愛」為本地註冊非牟利機構（慈善機構編號：91/19287），是2016年成立的「好餸」社企（共融中央廚房）的延伸發展。「好餸」以自負盈虧模式運作，致力為低學歷及有特殊教育需要（SEN）的青年提供實務職業培訓，包括廚務、餐飲、零售及後勤技能，並提供職涯規劃及就業輔導。由2016年至今，「好餸傳愛」逐步由中央廚房拓展至社區層面，以學校及學生為核心，連結社區、企業及不同持份者，致力建立可持續的職業培訓平台，讓SEN青年獲得更多「情境化」工作實習機會，同時促進公眾對其能力的正面認識，推動社會共融與長遠就業發展。

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Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-sen--302760591.html

SOURCE 好餸傳愛

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
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