廣汽海外出口量破局沖高，1-4月同比激增133.9%，國際化征程駛入「快車道」

廣州2026年5月2日 /美通社/ -- 在實現一季度海外銷售同比增長86%的基礎上，廣汽國際化進程進一步提速。今年1至4月，廣汽累計出口70,474台，同比增長133.9%。在「One GAC 2.0」戰略的引領下，廣汽正穩步朝著「力保25萬輛、衝刺30萬輛」的年度目標邁進。

作為廣汽的全球戰略旗艦車型，AION UT表現持續亮眼。在純電掀背車細分市場中，該車型在中國香港、哥倫比亞、烏拉圭、新加坡排名第一；在印度尼西亞位列第二；在泰國和墨西哥排名第三。在澳大利亞，AION UT預售首月即收穫超過600台訂單。