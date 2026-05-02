廣汽海外出口量破局沖高，1-4月同比激增133.9%，國際化征程駛入「快車道」

廣州2026年5月2日 /美通社/ -- 在實現一季度海外銷售同比增長86%的基礎上，廣汽國際化進程進一步提速。今年1至4月，廣汽累計出口70,474台，同比增長133.9%。在「One GAC 2.0」戰略的引領下，廣汽正穩步朝著「力保25萬輛、衝刺30萬輛」的年度目標邁進。
作為廣汽的全球戰略旗艦車型，AION UT表現持續亮眼。在純電掀背車細分市場中，該車型在中國香港、哥倫比亞、烏拉圭、新加坡排名第一；在印度尼西亞位列第二；在泰國和墨西哥排名第三。在澳大利亞，AION UT預售首月即收穫超過600台訂單。
區域增長勢頭強勁，標桿市場實現突破
在亞太地區，廣汽在泰國車展上共獲得6,287台訂單。中國香港、馬來西亞、印度尼西亞的月度銷量分別大幅增長503%、900%和338%。AION UT已在澳大利亞正式上市。在歐洲，該車型在米蘭上市發佈，並與麥格納合作在奧地利實現本地化生產，這標誌著廣汽「在歐洲、為歐洲」戰略邁出了關鍵一步。在美洲市場，廣汽在烏拉圭和哥倫比亞的銷量分別增長了775%和1007%。與此同時，廣汽通過贊助巴西弗拉門戈俱樂部、哥倫比亞百萬富翁俱樂部、玻利維亞東方石油俱樂部等知名足球俱樂部，持續拓展體育營銷版圖，深化品牌本土化佈局。
全球戰略升級，生態出海加速推進
1-4月，廣汽全球戰略全面升級，加快體系化出海步伐。在第139屆廣交會上，廣汽達成意向訂單超過900台，預計出口創匯約1000萬美元，充分展現了「科技+生態」模式的綜合實力。在2026全球合作夥伴大會，廣汽邀請了來自87個國家和地區的700多位經銷商，用一場「科技文化大秀」進一步夯實了全球夥伴的信心和銷售網絡。在北京車展上，廣汽正式發佈了2030戰略規劃，明確提出將進入120個國家和地區，建設超過2000個海外網點，並依托覆蓋全動力總成的產品矩陣以及GAC、AION、HYPTEC三大品牌實現年銷量百萬輛的目標。
從產品輸出到生態扎根，廣汽正加速駛向百萬輛出海新徵程。
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SOURCE GAC