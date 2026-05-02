ADGM 宣佈 Rokos Capital Management 於獲授權後開設阿布扎比辦事處

阿聯酋阿布扎比2026年5月2日 /美通社/ -- 阿布扎比國際金融中心 ADGM 今日宣佈，Rokos Capital Management (RCM) 取得金融服務監管局 (FSRA) 的金融服務許可 (FSP) 後，已在阿布扎比開設新辦事處。 RCM 的阿布扎比新辦事處坐落 ADGM 轄下的 Sky Tower，進一步擴展公司於倫敦、紐約及新加坡等地的全球佈局。

RCM 作為環球多資產投資公司，致力為投資者持續帶來優越的風險調整後回報。 公司專長遍及各大主要資產類別的策略，並建基於其在全球宏觀交易領域的深厚根基。

Rokos Capital Management 的中東及財務主管 Chris Irish 表示：「我們在 ADGM 取得全面的監管牌照，是 RCM 在區內發展的一項重要里程碑。 我們期望在此基礎上進一步發展，擴大團隊規模，並加強與本地投資者及合作夥伴的互動合作。」