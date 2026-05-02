ADGM 宣佈 Rokos Capital Management 於獲授權後開設阿布扎比辦事處

阿聯酋阿布扎比2026年5月2日 /美通社/ -- 阿布扎比國際金融中心 ADGM 今日宣佈，Rokos Capital Management (RCM) 取得金融服務監管局 (FSRA) 的金融服務許可 (FSP) 後，已在阿布扎比開設新辦事處。 RCM 的阿布扎比新辦事處坐落 ADGM 轄下的 Sky Tower，進一步擴展公司於倫敦、紐約及新加坡等地的全球佈局。
RCM 作為環球多資產投資公司，致力為投資者持續帶來優越的風險調整後回報。 公司專長遍及各大主要資產類別的策略，並建基於其在全球宏觀交易領域的深厚根基。
Rokos Capital Management 的中東及財務主管 Chris Irish 表示：「我們在 ADGM 取得全面的監管牌照，是 RCM 在區內發展的一項重要里程碑。 我們期望在此基礎上進一步發展，擴大團隊規模，並加強與本地投資者及合作夥伴的互動合作。」
ADGM 於 2015 年成立，至今已成為區內領先在前、增長最快的金融中心，並提供符合國際標準的穩健法律架構。 這為全球企業及投資者帶來確定基礎、十足信心，並連繫阿布扎比以至更廣泛地區的眾多機遇。
有賴阿布扎比的穩定經濟、有利營商的環境以及長遠多元發展方針，ADGM 不斷吸引更多希望進軍區域及全球市場的國際金融機構。
ADGM 市場發展總監 Arvind Ramamurthy 表示：「我們恭喜 Rokos Capital Management 取得金融服務許可，並在阿布扎比設立辦事處。 RCM 的進駐進一步強化 ADGM 持續發展的全球頂尖金融機構生態系統。該生態系統建基於具透明度、以成果為導向的監管框架，並為資產管理人員提供具吸引力的營運環境，以服務區域及國際客戶。 我們持續看到企業選擇進駐 ADGM 的強勁勢頭，這反映出阿布扎比是全球投資者的首選地點，也是通往該地區不同發展機遇的門戶。」
關於 ADGM
ADGM 是設於阿聯酋首都阿布扎比的頂尖國際金融中心 (IFC)。 按面積計算，此乃全球規模數一數二的金融區；按有效牌照數量計算，這是中東及非洲最大的 IFC。
ADGM 是全球其中一個極少數直接採納英國普通法的管轄區，這套法律體系備受信賴，在區內更是獨一無二。
ADGM 轄下管理阿爾瑪利亞島 (Al Maryah) 及艾爾雷姆島 (Al Reem Island)，兩者共同劃定為阿布扎比的金融自由區。ADGM 連接中東、非洲及南亞（MEASA）地區與全球市場。 其具前瞻性及包容性的生態系統，讓金融及非金融機構得以蓬勃發展，並有助推動創新、可持續發展及長遠的經濟抗逆能力。
憑藉持續的發展及跨境夥伴關係，ADGM 鞏固阿布扎比作為「資本之都」以及環球金融、投資及企業頂級中心的地位。
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SOURCE ADGM