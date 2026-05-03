跨國求學十載：北京大學南南合作與發展學院迎來建院10週年

北京2026年5月3日 /PRNewswire/ -- Ismail Zabeeh以博士生身份入讀北京大學南南合作與發展學院時，曾擔任過馬爾代夫國務部長一職。吸引他重返校園的，是他希望能夠借助實現快速發展的國家的一手經驗，深入研究發展議題。
Zabeeh並非個例。加納財政部中國事務主管Eric Dodoo-Amoo是該院2022屆畢業生。2026年4月29日，二人齊聚北京大學英傑交流中心，與在校學生及來自世界各地的校友共同出席學院十週年慶典暨全球南方可持續發展論壇。
該院成立於2016年，其辦學理念在國際發展教育領域獨樹一幟：發展中國家已形成一套值得系統研究的自主發展知識體系。
學院名譽院長、前世界銀行首席經濟學家林毅夫表示：「學院最重要的獨創之處在於總結中國和其他發展中國家的發展經驗。」
本次週年論壇匯聚多國政府高層、學界專家及外交使節。北京大學黨委書記何光彩，以及國家國際發展合作署、商務部、教育部相關負責人均重申，將繼續支持學院搭建人才培養、政策研究與國際交流平台。
埃塞俄比亞前高級部長、非洲產業政策領域權威學者Arkebe Oqubay指出，未來十年是深化南南合作的關鍵窗口期。津巴布韋駐華大使Abigail Shoniwa表示，津巴布韋政策制定者直接借鑒了學院項目所傳遞的發展理念。
慶典現場還舉辦了特別的點亮儀式與國旗巡遊，來自80多個國家的在校學生與校友共同參與，象徵全球南方國家的團結一心與共同願景。
十年來，學院面向非洲、亞洲、拉丁美洲及太平洋地區培養了大批高級官員、外交官與學者，開設博士、碩士項目，將學術研究與中國實地政策調研相結合。
邁入第二個十年，林毅夫提出願景：學院將致力發展成為全球知名的發展中國家學術創新與知識交流中心。
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SOURCE 北京大學