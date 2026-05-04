Webull HK宣布「真0收費」成標準定價 美港股交易0佣金0平台費

交易費問卷調查 輕鬆換取咖啡券咖啡杯

加推銅鑼灣利舞臺廣場舉辦「精明出擊嘉年華」 打卡玩遊戲贏獎品

全方位提升市場對「真0收費」交易模式認知 香港2026年5月4日 /美通社/ -- Webull HK今日宣布，即日起將美股及港股交易的0佣金、0平台費定為標準定價，進一步確立其在香港市場中以最低的交易成本提供專業交易服務的定位。此舉標誌著Webull HK將「真0收費」策略由推廣升級為長期承諾，為本地投資者提供更具透明度及成本效益的交易環境。 隨着本港投資者日益重視交易成本對整體投資回報的影響，除佣金外，亦關注平台費、存倉費及其他潛在收費對資金效率的影響。市場上部分平台雖標榜「免佣」，但劵商實際收費未必為0。Webull HK希望透過清晰、簡潔及透明的收費架構，讓投資者聚焦總交易成本，從整體角度審視每筆交易的實際支出。

Webull HK行政總裁王海琛先生表示：「真正的0收費（0佣金、0平台費）不只是營銷策略，而是券商行業一個不可逆轉的發展趨勢。這一點在美國市場早已得到驗證，而香港市場亦正開始出現相同的演變。自去年起，Webull率先在香港推出美港股0收費模式，並已陸續在新加坡、澳洲、英國及加拿大等多個市場開啟0收費模式，推動這結構性轉變。 0收費消除了交易成本中的最後一個主要摩擦點。我們相信，當交易成本趨近於0，為將來以AI驅動、自主執行的新一代投資模式創造更有利的發展條件，加速Agentic Trading的普及，並成為未來投資生態的重要催化劑。」

交易費問卷調查 互動方式提升市場對交易成本的關注 為進一步提升市場對交易成本概念的理解，Webull HK於2026年4月29日起，推出交易費問卷調查。參加者可透過簡單問答形式，快速估算日常交易可能涉及的各項成本，並比較「名義免佣」與「真0收費」之間的差異。 活動期間，參加者完成問卷並於社交平台分享結果，便可獲贈咖啡兌換券一張及咖啡杯乙個。是次活動旨在以更貼近投資者日常體驗的互動形式，將相對抽象的交易成本概念具體化，協助投資者建立更全面的成本意識，從而作出更審慎及具效率的投資決策。

銅鑼灣舉辦精明出擊嘉年華 做個精明投資者 禮品圖片僅供參考，一概以實物為準。 除線上活動外，Webull HK亦將於2026年5月9日至17日期間，在銅鑼灣利舞臺戶外廣場舉辦「Webull 精明出擊嘉年華」，透過線下互動形式，加深公眾對交易費用及「真0收費」概念的了解。參加者只需於登記區掃描QR Code並完成簡單問卷，即可領取遊戲卡，參與三項以投資成本為主題的互動遊戲，包括： 「痛擊隱藏收費」：全力出拳擊退無謂投資開支 「拼出0收費」：透過極速挑戰拼合巨型「0收費」拼圖，了解 Webull HK 「0收費」的投資優勢 「精明撈金術」：限時內撈取金球，體驗精明投資理念

參加者可透過遊戲累積分數，即場換領多款禮品，包括咖啡禮券、咖啡杯、手機掛繩、帆布袋等，同場亦可即時兌換交易費問卷調查所獲贈之咖啡券及咖啡杯。現場亦設有多個主題打卡區，供參加者與家人朋友留影打卡。 Webull 精明出擊嘉年華 日期 2026年5月9日至17日 時間 上午11時至晚上8時 地點 銅鑼灣利舞臺戶外廣場 活動詳情 於登記區掃QR Code登記並完成簡單問卷，即可挑戰3項投資互動小遊戲累積分數，即場換領豐富獎品。 未來，Webull HK將持續拓展投資產品種類、優化功能配置及提升服務質素，進一步完善本地投資者的整體交易體驗，並透過多元化的市場推廣及互動，加深市場對「真0收費」交易模式優勢的認識。隨着投資者日益重視每筆交易的實際成本與資金運用效率，Webull HK亦期望進一步鞏固其在香港市場的品牌定位，並持續提升在投資者心目中的首選平台地位。

*本內容並非投資意見，不構成任何投資產品之要約、招攬、意見或任何保證，亦不構成任何投資建議。投資涉及風險。 關於Webull HK 微牛證券有限公司(「Webull HK」)為香港證監會持牌法團，持有證監會第一類（「證券交易」）、第二類（「期貨合約交易」）及第四類（「就證券提供意見」）牌照，中央編號為：BNG700。自2019年成立以來 Webull HK 始終將投資者置於首位，充分憑藉母公司Webull Corporation (Nasdaq: BULL)在美國市場作為龍頭券商的技術優勢和成功經驗發展香港業務，以全球化願景，在港實行本地化經營策略。以極具競爭力的收費結構、可靠穩妥的平台服務，提供美股、港股、期權等多元資產交易，配備機構級專業技術圖表與實時市場數據，助力香港投資者自信地駕馭多變的全球金融市場。更多Webull HK資訊請瀏覽 https://www.webull.hk/