艾德金融榮獲《香港商業時報》頒發「RWA專業服務大獎」

彰顯Web3及數字資產領域領先優勢

香港2026年5月4日 /美通社/ -- 艾德金融（「集團」）於香港商業時報主辦的「香港商業時報企業大獎」評選中，憑藉在真實世界資產（RWA）領域的卓越專業服務能力及創新實踐成果，成功勇奪「RWA專業服務大獎」。此項殊榮不僅是業界對集團在RWA領域深耕細作的高度肯定，更印證集團在傳統金融與數字金融融合領域的領先地位，為香港數字資產市場發展注入強大動力。

「香港商業時報企業大獎」以企業成就、市場競爭力、品牌理念及專業地位四大核心準則作為評測基準，旨在表揚過去一年各領域表現傑出的優秀企業，鼓勵企業持續提升核心競爭力、開拓創新經濟方向，是香港商界具公信力及影響力的權威獎項之一。是次評選中，評審團全面評核艾德金融在RWA領域的合規布局、創新服務及行業貢獻，高度認可集團在資產代幣化領域的專業實力與前瞻視野。